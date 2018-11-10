Galatasaray, 3 haftanın ardından galip geldi

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 3-0 yenerek 3 hafta aranın ardından galibiyete ulaştı.

İlk yarı

16. dakikada kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest vuruşu kullanan Mensah'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden farklı bir şekilde auta gitti.

18. dakikada Galatasaray Kayseri'de öne geçti. Savunmanın arkasına atılan uzun pasa koşu yapan Feghouli, topu kontrol ettikten sonra Kayserispor ceza sahasına girdi. Karşısındaki savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra sağ çaprazdan Feghouli'nin kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Muammer Yıldırım topu çeldi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Onyekuru altıpas içerisinden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

38. dakikada Mariano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortada Sapunaru'nun kafasından seken top ceza sahası içerisinde Ömer Bayram'ın önünde kaldı. Sol çaprazdan aynı oyuncunun şutunda kalesini zamanın terk eden Muammer Yıldırım meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

45+1. dakikada uzak mesafeden Mensah'ın kaleye gönderdiği şutta top az farkla sağ kale direğinin yanından auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip Galatarasay 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

55. dakikada Mariano'nun savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Sinan Gümüş, kalesini terk eden Muammer Yıldırım'ın üzerinden aşırma vuruş yapmak istedi. Son anda parmaklarının ucuyla meşin yuvarlağa müdahale eden kaleci Muammer, topu kontrol etmeyi başardı.

62. dakikada Şamil Çinaz'ın ceza alanı dışından etkili şutunda kaleci Muslera topu güçlükle çıkardı. Ceza alanında seken ve yükseklik kazanan meşin yuvarlağı kaleye göndermek isteyen Mensah'ın müdahalesinde Muslera kafasına darbe aldı. Ceza alanında uzun süre tedavisi devam eden Muslera maça başında bandajla devam etti.

75. dakikada Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Selçuk İnan'ın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topu Lopes'den kurtaran Onyekuru'nun ceza sahası içerisine girer girmez yaptığı şık vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2

81. dakikada Belhanda'nın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda top direğin yanından az farkla auta çıktı.

88. dakikada konuk ekip skoru 3-0'a getirdi. Mariano'nun sağ kanattan altı pas üzerine gönderdiği topta arka direğe koşu yapan Ömer Bayram'ın bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3

İlk 11’ler

Kayserispor: Muammer, Sapunaru, Kucher, Lopes, Atila, Şamil, Rotman, Mensah, Chery, Bilal, Umut Bulut

Galatasaray: Muslera, Ozan, Maicon, Serdar, Ömer, Mariano, Selçuk, Belhanda, Onyekuru, Feghouli, Sinan