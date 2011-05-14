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Spor

Galatasaray: 3 Gençlerbirliği: 2

Galatasaray,Ünal Aysal'ın başkanlığında çıktığı ilk karşılaşmada G.Birliği'ni mağlup etmeyi başardı.

14 Mayıs 2011 03:00

T24 - Galatasaray,Ünal Aysal'ın başkanlığında çıktığı ilk karşılaşmada G.Birliği'ni mağlup etmeyi başardı. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı G.Birliği'ni 3-2 yendi.



Kongre sürecinden geçen Sarı-Kırmızılılar, Ünal Aysal'ın başkan seçildiği günde Gençlerbirliği karşısına çıktı.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Ankara temsilcisi oldu. 28. dakikada Emre Aygün'ün golüyle 1-0 öne geçen evsahibine cevabı 43. dakikada G.Saray'ın Avustralyalı yıldızı Harry Kewell verdi. Yıldız oyuncu attığı golle mücadelede skoru 1-1'e getirdi. Devre karşılıklı atılan bu gollerle 1-1'lik beraberlikle tamamlandı

İkinci devreye fırtına gibi giren G.Saray, 47. dakikada Culio'nun sahalarda ender görülecek güzellikteki golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Mücadelenin kalan dakikaları adeta nefesleri kesti. Her iki takımında pozisyonlar bulduğu bu bölümde takımlar önemli fırsatlar yakaladı. Mücadelenin 79. dakikasında G.Birliği'nin ilk golünü de atan Emre Aygün kendisinin ve takımının ikinci golünü G.Saray ağlarına göndererek mücadelede skoru 2-2'ye getirdi. Gençlerbirliği'nden Jedinak, 84. dakikada gördüğü 2. sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelede son sözü 85. dakikada G.Saraylı Kazım söyledi. başarılı oyuncu attığı golle skoru 3-2'ye taşıdı. Mücadelenin kalan dakikalarında takımlar skoru değiştirecek golü bulamadılar. Bu sonuçla Galatasaray Ankara deplasmanından 3 puanı almayı başardı.


Gençlerbirliği - Galatasaray

Hakemler: Tolga Özkalfa, Ekrem Kan, Serkan Akal, Ferdi Uludağ

Gençlerbirliği: Özkan, Orhan, Burak, Aykut, Murat, Jedinak, Mehmet Akgün, Azefeifa, Yasin, Oktay, Hurşut

Teknik direktör: Mustafa Kaplan

Galatasaray: Ufuk, Sabri, Gökhan Zan, Servet, Insua, Kazım, Culio, Yekta, Emre Çolak, Stancu, Kewell

Teknik Direktör: Bülent Ünder


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