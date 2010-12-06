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Spor

GALATASARAY 3 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A)

06 Aralık 2010 14:56

-GALATASARAY 3 EKSİKLE ÇALIŞTI İSTANBUL (A.A) - 06.12.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.  Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Gheorghe Hagi yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular 45 dakika salonda kuvvet çalışması yaptıktan sonra sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, sahada geniş alanda top kapma ve pas çalışmasıyla, kondisyona yönelik idman yaptı. Hagi ve yardımcısı Tugay Kerimoğlu'nun da birlikte çalıştığı futbolcuların keyifli olmaları dikkati çekti.  Sakatlıkları nedeniyle tedavileri sürdürülen Baros ve Mustafa Sarp ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Cana antrenmana katılmadı.  Ayrıca ayak tırnağında batma olan Ayhan ise çalışmayı takımdan ayrı koşu yaparak tamamladı.  Bu arada, Galatasaray Kulübü, antrenmanın basın mensuplarına saat 10.00'dan itibaren açık olduğunu duyurmasına rağmen, futbolcular tesislerde kondisyon çalışması yaptığı için, basın mensupları yaklaşık 45 dakika tesis kapısında bekletildi.  Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürecek. 

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