Maç Galatasaray'ın tur Real Madrid'in

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'inde temsilcimiz Galatasaray, 3-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Real Madrid'i Türk Telekom Arena'da konuk etti.

Galatasaray, 3. dakikada Real Madrid'in yakaladığı kontra atakta kalesinde önemli bir tehlike yaşadı. Savunmanın arkasına atılan topu iyi çıkan Muslera, istediği gibi uzaklaştıramadı. Ancak Di Maria'nın vuruşu etkili olmadı ve Muslera kornere çelmeyi başardı.

Dakikalar 8'i gösterdiğinde ise Cristiano Ronaldo'nun golü geldi. İspanya'daki maçta da takımının ilk golünü atan Ronaldo, Khedira'nın sağ taraftan ortasında kale sahası içinde dokundu ve Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra Galatasaray, Real Madrid kalesinde daha etkiliydi. 15'inci dakikada Sneijder'in sağdan etkili ortasında Drogba, kafa vuruşunu yapamadı. 16'da ise Melo'nun savunma arkasına attığı etkili pasa, Sneijder yetişemedi.

İlk yarının ilerleyen dakikalarında ise oyunun temposu çok düştü. Hücumda çok fazla top kaybetmeye ve pas hatası yapmaya başlayan Galatasaray, Madrid kalesinde aradığı tehlikeleri yaratamadı.

Real Madrid ise kaptığı toplarla kontra atağa çıkmak yerine, pas yapmayı ve tempoyu düşürmeyi tercih edince soyunma odasına, konuk takımın 1-0'lık üstünlüğü ile gidildi.

İkinci yarının başlaması ile Galatasaray, rakibinin üzerine daha istekli gitmeye başladı. Ve mücadelenin 57'inci dakikasında temsilcimiz, beraberliği sağladı. Sneijder'in sağ taraftan çevirdiği topa, ceza sahasının sağ çağ çaprazından muhteşem vuran Eboue, skoru 1-1 yaptı.

Golden sonra moral kazanan Sarı-kırmızılı ekip, 62'de ise 2. gole çok yaklaştı. Coentrao'nun ters vuruşunda top, kale sahası üzerindeki Sneijder'in önüne geldi. Hollandalı yıldız boş durumda vuruşunu yaptı ancak istediği gibi vuramadı ve yandan auta gönderdi.

Tribünlerin de büyük desteğini arkasına alan Galatasaray, 71'de 2-1 öne geçti. Sabri'nin pasında topla buluşan Sneijder, harika bir hareketle Real Madrid savunmasından sıyrıldı ve karşı karşıya kaldı. Çok düzgün vuran ve Hollandalı, Sarı-kırmızılıları Real Madrid karşısında öne geçirdi.

Bu golün ardından baskıyı devam ettiren temsilcimiz, 3. golü de bulmakta gecikmedi. Sağ taraftan ceza sahasına giren Amrabat, yerden Drogba'ya çıkardı. Fildişi Sahilli yıldız da topukla harika vurdu ve 72'de Diego Lopez'i avlayarak, skoru 3-1'e getirdi.

Maçın kalan dakikalarında Real Madrid, sahada tam bir panik havasındaydı. 81'de Drogba yine topu ağlara gönderdi ancak hakem, ofsayt nedeniyle ağlara giden bu topu gol olarak değerlendirmedi.

Duraklama dakikalarında Real Madrid'de Arbeloa kırmızı kartla oyundan atılırken, Ronaldo'nun 90+2'teki golü ise skoru belirledi. Aslan, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da Devler Ligi'ne veda etti.