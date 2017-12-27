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Spor

Galatasaray: 3 - Bucaspor: 0

İSTANBUL,(DHA) -  STAT: Türk Telekom HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu GALATASARAY: Eray İşcan, Tarık Çamdal (Dk

27 Aralık 2017 01:44

İSTANBUL,(DHA) - 

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Ali Şansalan, Mustafa Emre Eyisoy, Mehmet Cem Hanoğlu
GALATASARAY: Eray İşcan, Tarık Çamdal (Dk. 78 Linnes) Ahmet Çalık, Koray Günter, Latovlevici, Donk, Sinan Gümüş (Dk. 90+2 Recep Gül), Selçuk İnan (Dk. 86 Gökay Güney), Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Eren Derdiyok 
BUCASPOR: Hüseyin Koç, Ömer Kanberoğlu, Veli Kızılkaya, Emre Özkan, Abdullah Balıkuv, Emre Toraman, Uğurcan Yazğılı, Saruhan Fındıkcı, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 70 Onur Alkan), İbrahim Şirin (Dk. 88 Burak Aydın) İlyas Çakmak (Dk. 82 Alpay Aldemir)
GOLLER: Dk. 14 Selçuk İnan, Dk. 41 ve Dk. 43 Sinan Gümüş (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Dk. 21 Tarık Çamdal (Galatasaray), Dk. 33 Emre Özkan, Dk. 65 Emre Toraman (Bucaspor)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Bucaspor\'u 3-0 mağlup etti.
 

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