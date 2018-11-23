Galatasaray 21 kişilik esame listesini dolduramadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçı öncesi belirlenen 21 kişilik esame listesine sakat ve cezalı oyuncular nedeniyle 18 kişi yazdı.

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör Fatih Terim, kadro kurmakta zorlandı. Birçok isminden yoksun olan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi belirlenen ve 21 oyunculuk yer ayrılan listeye 18 isim yazabildi.

Galatasaray sahaya, Muslera - Ozan Kabak, Serdar Aziz, Maicon - Mariano, Fernando, Selçuk, Feghouli, Ömer - Eren, Onyekuru 11'iyle çıktı. Terim, yedek olarak ise İsmail Çipe, Ahmet Çalık, Linnes, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Nagatomo ve Muğdat Çelik'e yer verdi; ancak 21 kişilik esame listesi dolmadı.

Buna karşın yeniden Konyaspor teknik direktörlüğe getirilen Aykut Kocaman, takımının esame listesine 21 isme yer verdi.