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Spor

Galatasaray, 2018-2019 dış saha formasını tanıttı

"İlklerin ve enlerin takımı"

17 Temmuz 2018 14:56

Galatasaray, 2018-2019 sezonunda giyeceği dış saha formasını resmi internet sitesi üzerinden tanıttı.

Formaların belirli mağazalarda satışa çıkarıldığını duyuran sarı kırmızılılar, açıklamada ifadeleri kullandı:

"Tasarımda; 'ilklerin ve enlerin takımı' yazısı formanın içine işlenmiş bir şekilde yer alıyor.

Yaka kısmının sağ tarafında kırmızı, sol tarafında sarı rengin kullanıldığı 2018-2019 sezonu dış saha formasındaki 'Fast Fit' teknolojisi vücuda tam uyum sağlayabiliyor.

Yeni dış saha formamız, sonsuza dek yanacak olan Galatasaray meşalesinin renklerini de kollarında taşıyor."

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