Galatasaray 2 trasfere hazırlanıyor

T24 - Başkan Ünal Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun, Expressen gazetesine transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray, tabir yerindeyse İsveç Milli Takımı’nın yarısını kadrosuna katmaya kararlı. başkan Ünal Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun, Expressen gazetesine transferlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Tulun, gazeteye yaptığı açıklamada kulüp yöneticilerinin salı günü Stockholm’e gidip, görüşmelere başlayacaklarını ve Kim Kaallström ile 50 milyon krona (6 milyon Euro) anlaşmaya varılacağını söyledi. Tulun şunları söyledi:“Ben ve kulüp başkanımız salı günü Stockholm’e gelerek İsveç-Finlandiya maçını izleyeceğiz. Maçtan sonra da Kim Kaallström ve menajeri Roger Ljung ile görüşüp anlaşmayı sonuçlandıracağız.



İyi takım oluruz

Kulüp başkanımıza milli takımın tamamını tanıtıp talip olabiliriz" dedi. Bülent Tulun ayrıca diğer bir milli oyuncu Olof Mellberg’i de transfer etmek istediklerini açıkladı. Milli takım kalecisi Andreas İsaksson da G.Saray’a gitmek istediğini belirtirken, Birmingham’dan ayrılacak Sebastian Larsson’un da G.Saray’a gitmesi durumunda iyi bir takım oluşturacaklarını söyledi.



