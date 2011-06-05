T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray 2 trasfere hazırlanıyor

Başkan Ünal Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun, Expressen gazetesine transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

05 Haziran 2011 03:00

T24 - Başkan Ünal Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun, Expressen gazetesine transferle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Galatasaray, tabir yerindeyse İsveç Milli Takımı’nın yarısını kadrosuna katmaya kararlı. başkan Ünal Aysal’ın danışmanı Bülent Tulun, Expressen gazetesine transferlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. 

G.Saray'da 2 bomba birden

Tulun, gazeteye yaptığı açıklamada kulüp yöneticilerinin salı günü Stockholm’e gidip, görüşmelere başlayacaklarını ve Kim Kaallström ile 50 milyon krona (6 milyon Euro) anlaşmaya varılacağını söyledi. Tulun şunları söyledi:“Ben ve kulüp başkanımız salı günü Stockholm’e gelerek İsveç-Finlandiya maçını izleyeceğiz. Maçtan sonra da Kim Kaallström ve menajeri Roger Ljung ile görüşüp anlaşmayı sonuçlandıracağız.


İyi takım oluruz

Kulüp başkanımıza milli takımın tamamını tanıtıp talip olabiliriz" dedi. Bülent Tulun ayrıca diğer bir milli oyuncu Olof Mellberg’i de transfer etmek istediklerini açıkladı. Milli takım kalecisi Andreas İsaksson da G.Saray’a gitmek istediğini belirtirken, Birmingham’dan ayrılacak Sebastian Larsson’un da G.Saray’a gitmesi durumunda iyi bir takım oluşturacaklarını söyledi.  


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24