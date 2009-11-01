Galatasaray 2 Sivasspor 0

Ligde 11. haftada Galatasaray sahasında sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle eksik bir kadroyla çıktığı maçta Sivasspor'u ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.













Galatasaray, kendi saha ve seyircisi önünde Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Frank Rijkaard, eksik ve cezalı oyuncuların çokluğu sebebiyle bu sezon ilk kez Barış, Mustafa Sarp ve Mehmet Topal üçlüsüne orta sahada yer verdi.

Sivasspor'da ise teknik direktör Muhsin Ertuğral, cezalı Hayrettin'in yerine Faruk Bayar'ı ilk onbirde sahaya sürdü.

Maçta Galatasaray konuk ekibe oranla çok daha baskılı ve etkili görünürken, hücumda sadece İbrahim Şahin ile pozisyon üretmeye çalışan Sivaspsor ise ilk yarı boyunca neredeyse çok önemli bir pozisyon bile bulamadı.

Galatasaray'ın ‘nöbetçi golcüsü' Nonda sakat olan Baros'un yerine yine ilk onbirde başladığı maçta 11. dakikada sahneye çıktı ve ligdeki 7. golüne imza atmayı başardı.

Sivasspor'un Galatasaray'ı bu kadar eksik bulmasına rağmen sarı-kırmızı ekibi zorlayacak hiçbir atak yapamaması geçtiğimiz sezonlardaki Sivasspor ile alakası olmadığını ortaya koyuyordu.

Sivasspor'da teknik direktör Muhsin Ertuğral, 37. dakikaya kadar hiç etkili görünmeyen Sezer Badur'u kenara alarak yerine Kamanan'ı sahaya sürdü.

Devrenin bu skorla bitmesi beklenirken, belki de hafta boyunca konuşulacak bir kararla Sivasspor kalecisi Petkovic'in topu elinde uzun süre tuttuğu için hakem Bülent Yıldırım'ın endirekt vuruşu işaret etti.

Topun başına geçen Kewell ceza sahası çizgisinin tam üstünden direkt kaleye vuruşla Galatasaray'ın ilk yarıyı 2-0 önde kapattığını ilan etti.

Devre arasında Sivassporlu oyuncular hakem Bülent Yıldırım'a bu pozisyondan ötürü uzun süre orta yuvarlağın üzerinde itiraz ettiler.

Bu itirazların sonucunda Musa Aydın ve Sedat Bayrak sarı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarıda yine Galatasaray üstünlüğü göze çarparken, Sivasspor'da hücum oyuncuları Kamanan ve İbrahim Şahin yine yokları oynadı.

Sivasspor teknik direktörü Muhsin Ertuğral, sahada hiçbir varlık gösteremeyen İbrahim Şahin'e 67 dakika dayanabildi ve bu oyuncunun yerine genç Ferhat Bıkmaz'ı sahaya sürdü.

Muhsin Ertuğral ne kadar oyuncu değiştirirse değiştirsin bunun skora etki edemeyeceği gözlerden kaçmazken, geçtiğimiz sezon takımı sırtlayan Mehmet Yıldız'ın ne kadar da önemli bir oyuncu olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.