Galatasaray ligin ikinci yarısına 3 puanla başladı: 3-1

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının açılış maçına çıkan Galatasaray evinde eski futbolcusu Okan Buruk'un çalıştırdığı Sivasspor'u Selçuk İnan (pen.), Sinan Gümüş ve Burak Yılmaz'ın (pen.) golleriyle 3-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek sayısı ise Uruguaylı David Texeira'dan geldi.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Denayer, Hakan Balta, Donk, Selçuk İnan, Sinan Gümüş (Dk. 85 Umut Bulut), Sneijder (Dk. 89 Bilal Kısa), Olcan Adın (Dk. 77 Yasin Öztekin), Burak Yılmaz

Medicana Sivasspor: Setkus, Çağatay Çeken (Dk. 59 Burhan Eşer), İbrahim Öztürk, Oumari, Ziya Erdal, Kone, Hussain (Dk. 89 Adem Koçak), İbrahim Akın, Chahechouhe (Dk. 46 Texeira), Beykan Şimşek, Hasan Kabze

Goller: Dk. 14 Selçuk İnan (Penaltıdan), Dk. 24 Sinan Gümüş, Dk. 86 Burak Yılmaz (Penaltıdan) (Galatasaray), Dk. 69 Texeira (Medicana Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Sinan Gümüş, Dk. 64 Selçuk İnan, Dk. 85 Burak Yılmaz, Dk. 90+1 Chedjou, Dk. 90+4 Bilal Kısa (Galatasaray), Dk. 54 Kone (Medicana Sivasspor)