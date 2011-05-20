Galatasaray: 2 Konyaspor: 0

T24 - Galatasaray 2-0 Konyaspor20 Mayıs 2011Galatasaray, kabus gibi bir sezonu Konyaspor maçıyla noktadı. TT Arena'daki mücadelede sarı kırmızılıların cezası nedeniyle seyircisiz oynandı.



Maça iyi başlayan Galatasaray, 11. ve 15. dakikada bulduğu gollerle mücadelenin hemen başında 2 farklı üstünlük yakaladı. Savunmada hatalar yapan Konyaspor, hücumda da etkili olamadı. 2. golün ardından daha rahat bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekip, ilk yarıyı 2-0 önde kapadı.



3. dakikada gelişen Galatasaray atağında Kazım’ın soldan ortasında topla buluşan Kewell’in vuruşunda, top kaleci Pawelek’te kaldı.



11. dakikada Galatasaray golü buldu. Aydın’ın sağ kanattan yaptığı ortayla topla buluşan Kazım, ceza alanı dışından yerden sert vurdu. Top direğin dibinden ağlara gitti: 1-0.



15. dakikada Galatasaray farkı 2’ye çıkardı. Aydın’ın ara pasıyla defansın arkasına sarkan Culio, kaleciyi çalımlayıp topu ağlara gönderdi: 2-0.



18. dakikada Aydın, sağ kanattan çizgiye inip pasını ceza alanındaki Kewell’e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda top savunmaya çarparak uzaklaştı.



29. dakikada Konyaspor’da serbest vuruşu kullanan Gökhan Emreciksin, topu ceza alanına gönderdi. Penaltı noktasındaki Musa’nın vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere çıktı.



41. dakikada Konyaspor’da Rabak, sol kanattan ceza alanına girdi. Rabak, şut atmakta gecikince Galatasaray savunması topu kornere gönderdi.



Karşılaşmanın ilk devresi Galatasaray’ın 2-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısında 2-0’ın verdiği rahatlıkla oynayan Galatasaray karşısında Konyaspor golü getirecek pozisyonları üretemedi. Rölanti bir oyun ortaya koyan Galatasaray, ilk yarıda bulduğu gollerle sezonu 3 puanla kapamayı başardı.



48. dakikada Kazım’ın ceza alanı dışından vuruşunda, top kaleci Pawelek’te kaldı.





69. dakikada Aydın’ın sağ kanattan ortasında Pawelek uzandı ama topa yetişemedi. Meşin yuvarlağı kontrol eden Arda’nın vuruşunda yerini alan kaleci Pawelek’e çarpan topu savunma uzaklaştırdı.



81. dakikada gelişen Konyaspor atağında Robak’ın sağ çarprazdan sert şutunda, kaleci Ufuk topu iki hamlede kontrol etti.



89. dakikada sağdan ceza alanına giren Gökhan Emreciksin’in vuruşunda, top kaleci Ufuk’ta kaldı.



Galatasaray karşılaşmayı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve sezonu galibiyetle tamamladı.



Stat: Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Muhittin Gürses xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx

Galatasaray: Ufuk xx, Sabri xx, Servet xx, Gökhan xx, Çağlar x (Dk. 78 Serkan Kurtuluş x), Aydın xxx, Yekta xx, Emre Çolak x (Dk. 66 Ayhan x), Culio xxx, Kewell x (Dk. 46 Arda xx), Kazım xxx

Konyaspor: Pawelek xx, Hakan x, Mejia Perez x, Kere xx, Mehmet Sedef xx, Gökhan Emreciksin xx (Dk. 90 Ali Kireş ?), Musa x (Dk. 65 Serbay x), Ertuğrul x, Adnan x (Dk. 65 Serkan x), Robak x, Ali Dere x

Goller: Dk. 11 Kazım, Dk. 15 Culio (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 22. Kazım, Dk. 28 Yekta, Dk. 50 Emre, Dk. 58 Culio (Galatasaray), Dk. 69 Mejia Perez, Dk. 87 Serbay (Konyaspor)





GALATASARAY’DAN KÖTÜ GEÇEN SEZONA SESSİZ VEDA...



Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de geçirdiği kötü sezona, Konyaspor ile oynadığı seyircisiz maçla veda etti.



Taraftarlarının desteğinden yoksun olarak bu sezon ikinci maçına çıkan Galatasaray, Trabzonspor ile ikinci yarıda oynadığı seyircisiz karşılaşmada 1-0 mağlup olmuştu





STANCU VE ZAPATA KADRODA YOK ARDA YEDEK



Galatasaray’da Stancu ve kaleci Zapata, teknik direktör Bülent Ünder tarafından kadroya alınmazken, sakatlığı nedeniyle, sadece son antrenmanda takımla birlikte çalışan Arda ise yedekler arasında yer aldı.



Galatasaray’da, sakatlığı süren Baros ve Pino’nun yanı sıra ülkesine giden Insua da maçta oynamadı.



BAŞKAN AYSAL VE FATİH TERİM MAÇA GELMEDİ



Ünal Aysal, Galatasaray’da başkan seçildikten sonra Türk Telekom Arena’daki ilk maçına gelmedi.



Başkan Aysal’ın yanı sıra 2. Başkan Ali Dürüst de karşılaşma için stada gelmezken, yöneticilerden Celal Gürcan, Mete Başol, Adnan Öztürk, Adnan Nas ve Abdurrahim Albayrak karşılaşmayı Protokol Tribünü’nden takip etti.



Galatasaray ile anlaşmaya vardığı kulüp başkanı Ünal Aysal tarafından dün açıklanan Fatih Terim de, karşılaşmayı izlemek için stada gelmedi.Fenerbahçe maçının ardından Gheorghe Hagi’nin yerine göreve gelen Bülent Ünder ise takımının başında son kez maça çıktı



SAHA ÇOK BOZUK



Galatasaray-Konyaspor maçının oynandığı Türk Telekom Arena’nın zeminin oldukça bozuk olması dikkati çekti.



İstanbul’daki 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerinin yapıldığı stadın zeminin, bu nedenle adeta tarla görünümünü aldığı görüldü.





HİDDİNK VE YARDIMCILARI MAÇTA



3 Haziran’da deplasmanda Belçika ile Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçına çıkacak olan (A) Milli Takım’ın teknik direktörü Guus Hiddink ve yardımcıları da karşılaşmayı takip etti.



Galatasaray sahaya, "Sağlıklı ve Mutlu Nesiller İçin Sosyal Güvenlik-SGK" pankartı ile çıktı.





