-Galatasaray 2. galibiyetini de aldı İSTANBUL (A.A) - 09.02.2012 - Galatasaray Medical Park Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi ''Top 16 turu'' E Grubu 4. hafta maçında, güçlü Rus temsilcisi CSKA Moskova'yı 68-64 mağlup ederek büyük bir zafer elde etti. Maç boyunca rakibiyle başa baş bir mücadele ortaya koyan ve bir ara 10 sayı düşmesine rağmen taraftarının da desteğiyle pes etmeyen sarı-kırmızılı takım, 3. ve 4. periyottaki iyi oyunuyla sonuca gitmeyi başardı. Maç karşılıklı basketlerle başlarken, Galatasaray Medical Park güçlü rakibi karşısında ilk dakikalarda savunmada başarılı bir performans gösterdi. Andric ve Gordon'un basketleriyle rakibine üstünlük kuran ev sahibi ekip, ilk 5 dakikayı 6-3 önde geçti. Andric'in basketleriyle oyunda tutunan Galatasaray Medical Park, Voronsevich'in sayılarına ise engel olamadı. Etkili savunması sayesinde maçı üstün götüren sarı-kırmızılılar, Shipp'in sayılarıyla 8. dakikada farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 13-8. Galatasaray Medical Park, son anları büyük çekişmeye sahne olan 1. peroyodu 15-13 önde bitirdi. İkinci periyoda da iyi başlayan Galatasaray Medical Park, Lokovic'in 3 sayılık basketiyle 12. dakikada farkı yeniden 5 sayıya çıkardı: 20-15. Ancak, pota altında iyi organize olduğunda etkili olan temsilcimiz, dış şutlara yönelip başarısız olunca, 14. dakikada CSKA Moskova bir anda 6 sayılık farka ulaştı: 20-26. Siskauskas ile Kaun'u durduramayan ve üst üste hücumlardan boş dönen Galatasaray Medical Park, rakibin iyi savunması sonrasında yavaş yavaş oyundan düşmeye başladı. Ancak kısa sürede toparlanan sarı-kırmızılılar, CSKA Moskova'nın çok sayıda hata yapmasından da faydalanarak, Andric ve Cevher'in basketleriyle ilk yarının bitimine 1,5 dakika kala farkı 2 sayıya kadar indirdi: 29-31. Devrenin son bölümünde Shved ile yeniden sayılar üreten CSKA Moskova, soyunma odasına 36-31 önde gitti. İlk yarıda Galatasaray Medical Park yüzde 27 (11-3), CSKA Moskova ise yüzde 42 (12-5) 3 sayılık atış yüzdesiyle oynadı. İkinci yarıya iyi savunma yaparak başlamak isteyen sarı-kırmızılılar, Kirilenko ve Krstic'in üst üste basketleriyle 23. dakikada farkın 10 sayıya çıkmasına engel olamadı: 35-45. -Toparlanmayı bildiler- Bu dakikadan sonra savunmada yeniden etkili olup Shipp ve Andric ile sayılar bulan Galatasaray Medical Park, 25. dakika dolmadan farkı 4 sayıya kadar indirmeyi başardı: 41-45. Mükemmel bir performans sergileyen Shipp, ev sahibi ekibi oyunda tutarken, taraftarları da coşturan isim oldu. Galatasaray Medical Park, 28. dakikada Cevher'in, ardından da Göksenin'in 3 sayılık basketleriyle skorda yeniden rakibine üstünlük sağlamayı başardı: 51-50. Salonu dolduran 10 bin taraftarlarının da muhteşem bir şekilde desteklediği sarı-kırmızılılar, son 1 dakikası bir hayli çekişmeli geçen 3. periyodu Cevher'in sayılarıyla 55-54 önde kapatmayı başardı. Yakaladığı ivmeyi son periyoda da taşıyan Galatasaray Medical Park, büyük heyecan yaşanan maçta güçlü rakibiyle başa baş mücadele etti. Mükemmel savunmasıyla rakibini top kayıplarına zorlayan temsilcimiz, Ender'in 34. dakikada attığı 3 sayılık basketle maçta yeniden 5 sayılık farka ulaştı: 60-55. Galatasaray Medical Park, bu dakikalarda rakibin Teodosic, Kirilenko, Siskauskas gibi yıldızlarını adeta sahadan sildi. Çok iyi mücadele eden sarı-kırmızılılar, maçın son 1 dakikasına 63-59 üstün girdi. Teodosic'in basketleriyle farkı 3 sayıya indiren (66-63) CSKA Moskova'da, Teodosic, bitime 6 saniye kala kazandığı 3 sayılık faul atışlarından sadece 1'ini sayıya çevirebildi. Bu andan sonra kazanılan taktik faulleri Shipp ile değerlendiren Galatasaray Medical Park, güçlü rakibini 68-64 mağlup etmeyi başardı. -CSKA Moskova 14 maç sonra yenildi- Galatasaray Medical Park, kadrosunda NBA yıldızlarını bulunduran ve THY Avrupa Ligi şampiyon adaylarından CSKA Moskova'yı yenmeyi başarırken, Rus ekibi Avrupa Ligi'nde 14 maç sonra mağlubiyet aldı. CSKA Moskova'ya bu sezon THY Avrupa Ligi'nde ilk yenilgisini tattıran Galatasaraylı basketbolcular, maçtan sonra büyük sevinç yaşadılar. Galatasaraylı taraftarlar da bir süre soyunma odasına gitmeyen oyuncularla bütünleşerek, coşkulu bir şekilde galibiyeti kutladılar. Maç başladıktan sonra salona gelen Galatasaraylı yöneticiler Ali Dürüst ve Abdurrahim Albayrak da büyük sevinç yaşadı. Öte yandan, taraftarlar, başarılı başantrenör Oktay Mahmuti'den takımı bu sezon İstanbul'da yapılacak ''Dörtlü final''e götürmelerini istedi. Galatasaray Medical Park, böylece grupta oynadığı 4 karşılaşmada 2. galibiyetini elde etti. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Jose Martin xxx (İspanya), Antonio Conde xxx (İspanya), Roberto Chiari xx (İtalya) Galatasaray Medical Park: Shipp xxxx 22, Göksenin xx 3, Gordon xxx 8, Andric xxx 16, Savovic xx, Shumpert xx, Furkan xx, Lakovic xxx 6, Ender xxx 4, Caner xx, Cevher xxx 9 CSKA Moskova: Teodosic xx 8, Vorontsevich xx 6, Siskauskas xx 6, Kirilenko xx 10, Krstic xx 8, Kaun xx 11, Gordon x 4, Shved xx 11, Lavrinovic x 1. Periyot: 15-13 Devre: 31-36 3. Periyot: 55-54 5 faul alan: 38.29 Andric (Galatasaray Medical Park)