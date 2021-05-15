Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak: Taraftarlarımıza yardımcı olmak için geldik

Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, maç öncesi verdiği demeçte "Taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" dedi.

Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor.

Mücadele öncesi Galatasaraylı taraftarlar stadyuma girmek isterken güvenlik önlemleri alındı. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, stat çevresinden verdiği demeçte, "Taraftarlarımız burada bekliyor. Onlara yardımcı olmak için geldik. Tabii ki birlik, beraberlik önemli. Ancak hem takımımız karşılamak, hem de taraftarlarımıza yardımcı olmak için buradayız" ifadelerini kullandı.