Galatasaray: 2 Antalyaspor: 1

T24

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Medical Park Antalyaspor'u Ali Sami Yen Stadı'nda ağırladı.Arda, Baros ve Kewell gibi yıldız oyuncularının yokluğuna rağmen Antalyaspor karşısında etkili bir futbol sergileyen Galatasaray, rakibini Servet ve Pino'nun ilk yarıda kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Bu galibiyetle Galatasaray puanını 16'ya çıkartırken, Antalyaspor 17 puanda kaldı.Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanından 1 puanla dönerek moral bulan Galatasaray, Hagi yönetimindeki ikinci maçına da etkili başladı. Antalyaspor kalesinde ilk dakikadan itibaren baskı kuran sarı kırmızılılar, önemli fırsatlar yakaladı. Galatasaray aradığı golü 31. dakikada Servet Çetin ile buldu.Misimovic'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde iyi yükselen Servet, uzak kale direğinin dibine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.Bu golden sonra da Antalyaspor kalesine etkili gelmeye devam eden sarı kırmızılılar, 4 dakika sonra Pino'nun kaydettiği golle farkı 2'ye çıkarttı. Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmadan dönen top Pino'nun önünde kaldı. Pino, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Ömer'i ikinci kez mağlup etti.Kalan sürede başka gol olmazken, Galatasaray ilk devreyi 2-0'lık üstünlükle tamamladı.İkinci yarıya etkili başlayan taraf konuk Antalyaspor oldu. İkinci yarının başlama düdüğüyle birlikte Uğur İnceman'la çok net bir pozisyon yakalayan Antalyaspor, bu fırsatı değerlendiremedi. Ancak Galatasaray kalesine etkili gelmeye devam eden konuk ekip, 55. dakikada Musa Nizam ile farkı 1'e indirdi: 2-1.Galatasaray savunmasının arkasına pasta sarı kırmızılı oyuncular ofsayt beklerken, topa uzanarak düz bir vuruş yapan Musa Nizam, Antalyaspor'un golünü kaydetti. Bu dakikadan sonra oyunda tempo yükselirken, iki takım da rakip kalede net pozisyonlar yakaldı. Fakat iki takım da son vuruşlarda sonuca gidemezken, maçta başka gol sesi çıkmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.