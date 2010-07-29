Galatasaray: 2 - OFK Belgrad: 2

T24 - Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında berabere kaldı.
Galatasaray 2-0 önde olduğu karşılaşmayı 2-2´lik şok bir skorla bitirdi. Kendi evinde berabere kalan Cimbom deplasmanda işi zora soktu. Milliyet gazetesinin internet sitesinden maçın ayrıntıları: İlk yarı
Dakika 1. Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Galatasaray başladı
Dakika 2. Arda sağ kanattaki Sabri'ye pasını verdi, Sabri ceza sahasındaki Mehmet Batdal'a pasını vermek istedi defans araya girdi topu uzaklaştırdı
Dakika 4. Sabri'nin hatası sonucunda topu önünde bulan Milic pas arkadaşı Simic'e verdi ceza sahasına giren Simic'in şutu az farkla auta çıktı
Dakika 6. Orta sahadan atılan uzun topla Milic buluştu, ceza sahasına giren Milic kaleci Ayktu ile karşı karşıya kaldı şutunu çekti top üstten dışarı çıktı
Dakika 7. Milic çalımlarla yarı sahasyı geçti karşısında Servet'i buldu Servet yatarak topu kesmek istedi Milic Servet'i rahatlıkla geçtikten sonra ceza sahasının dışından kaleye şutunu gönderdi kaleci Aykut gelen şutu rahatlıkla kontrol etti
Dakika 11. Mustafa Sarp soldan getirdiği topu ceza sahasına ortaladı defans topu kornere çeldi
Dakika 12. Kornerden gelen topu Mustafa Sarp kaleye gönderdi Saranov kaleye giden topu son anda çıkardı
Dakika 13. Arda soldan ceza sahasına nefis bir orta yaptı gelen topa Mehmet Batdal yükseldi aynı güzellikte vurdu kaleciyi geçen top üst direkden geri döndü
Dakika 15. Arda'nın ortasına Mehmet Batdal yükseldi vurdu defans son anda topu kornere gönderdi
Dakika 17. Arda sol kanattan atak geliştirmek isterken kendini yerde buldu hakem devam dedi, hızlı gelişen atakda Milic topla buluştu yarı sahayı geçti, Hakan Balta kademeye girdi topu taca gönderdi
Dakika 21. Orta sahada Mustafa Sarp topla buluştu, pasını sağ kanattaki Serdar Özkan'a vermek istedi hızlı gelen topa Serdar yetişemedi top auta çıktı
Dakika 23. Sabri sağ knattan ceza sahasına ortasını yaptı Mehmet Batdal kaleci ile beraber yükseldi vurdu, kaleye giden topu Nikoliç uzaklaştırdı, yerde kalan kaleci kısa süreli sakatlık geçirdi oyun durmuş durumda
Dakika 25. Neill Barış'a pasını verdi araya Simic girdi topu kaptı ani gelişen atakda pasını arkadaşına verdi ceza sahaısna yapılan ortaya Milic dokunamadı KAPTAN GOLÜNÜ ATTI
Dakika 26. Arda çalımlarla ceza sahasına yaklaştı uzaktan kaleye şutunu çekti kaleciden seken top ağlarla buluştu
Dakika 29. Arda orta sahayı geçer geçmez kaleye şutunu gönderdi defansa çarpan top kornere çıktı
Dakika 30. Serdar Özkan korneri kullandı Mehmet Batdal yükseldi vurdu top üstten dışarı çıktı
Dakika 32. Mustafa Sarp ceza sahasında topla buluştu çizgi üzerinden topu içeriye çevirdi Mehmet Batdal topla buluştu bekletmeden kaleye şutunu çekti Saranov tehlikeyi uzaklaştırdı
Dakika 34. Serdar çalımlarla ceza sahasına yaklaştı pasını Sabri'ye verdi Sabri'nin ortası sol kanattaki Arda'ya gitti Arda sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi kaleci gelen topu rahatlıkla kontrol etti
Dakika 39. Serdar Özkan sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı kaleci çıktı ve topu kontrol etti
Dakika 41. Arda ceza sahasında topla buluştu defansı geçti çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı topu kalecinin üstünden aşırmak istedi ama top kalecide kaldı
Dakika 43. Simic soldan ceza sahasına ortasını yaptı Servet gelen topu uzaklaştırdı
Dakika 44. Sabri sağdan ceza sahasına ortasını yaptı gelen topa Servet yükseldi vuramadı top Mehmet Batdal'ın önünde kaldı onun kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci çıkardı ama yan hakemin kararı ofsayt
Dakika 45. İlk yarıya 1 dakikalık uzatma süresi eklendi
Dakika 45+1. Hakem ilk yarıyı bitirdi İKİNCİ YARI
Dakika 46. İkinci yarıya Belgrad Mijatovic'in yerine Filipoviç alarak başladı
Dakika 48. Hakan Balta sol kanattan getirdiği topu Arda'ya verdi Arda çalımlarla ceza sahasına girdi şutunu çekti top az farkla yandan dışarı çıktı
Dakika 50. Gelişen Belgrad atağında Milunovic topla ceza sahasında buluştu ama pozisyonu ofsayt topu ağlara gönderen Simic hakemden sarı kart gördü
Dakika 53. Mehmet Batdal topla ceza sahası içinde buluştu Nikolic kademeye girdi Mehmet Batdal dengesini kaybetti yere düşerken Nikolic'i engelledi hakem faulü verdi
Dakika 55. Arda süratli bir şekilde yarı sahayı geçti Serdar'ın koşu yoluna pasını atmak istedi araya defans girdi tehlikeyi uzaklaştırdı
Dakika 57. Galatasaray'ın yeni transferi Pino oyuna girmek için hazırlanıyor
Dakika 59. Serdar Özkan oyundan alındı yerine Pino oyuna dahil oldu
Dakika 61. Pino aldığı pasla süratli bir şekilde ilerlerken arkadan yapılan bir müdahale ile yerde kaldı hakem faulü verdi ve Markovic'e sarı kartı gösterdi
Dakika 62. Arda sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı Mehmet Batdal'dan önce defans tehlikeyi uzaklaştırdı
Dakika 63. Ani gelişen kontratakda Trivunovic ceza sahasında topla buluştu şutunu çekti Aykut topu kornere çeldi
Dakika 64. Arda veza sahasına ortasını yaptı Mehmet Batdal'ı geçen top Pino'nun önüne düştü Pino çalımlarla çizgiye kadar indi topu Barış'ın önüne bıraktı Barış vuruşunu defans uzaklaştırdı
Dakika 66. Belgrad'da Zeravica'nın yerine Krstic oyuna girdi
Dakika 68. Galatasaray'da Mehmet Batdal oyundan alındı yerine Kewell oyuna girdi
Dakika 69. Kewell sağdan getirdiği topu ceza sahası içinde Pino ile buluşturdu Pino topu kontrol etti etrafına baktı Mustafa Sarp'a pasını vermek isterken defans son anda müdahale etti top kornere çıktı
Dakika 72. Barış sağ kanattan getirdiği topu Pino'ya verdi, karşısından üç kişiyi bulan Pino Barış'ın koşu yoluna topu attı Barış çizgi üzerinden ceza sahasına ortasını yaptı defansın müdahale ettiği top kaleci Saranov'da kaldı KAPTAN DUBLE YAPTI
Dakika 76. Kewell sağ kanattaki Pino'ya pasını verdi Pino süratli bir şekilde ceza sahasına girdi yerden ortasını yaptı top kaleciden döndü topu önünde bulan Arda kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 2-0
Dakika 78. Belgrad'da Simic oyundan çıktı Injac oyuna girdi
Dakika 79. Krstic ceza sahası dışından şutunu çekti defansa çarpan top Aykut'u yanılttı ve top filelerle buluştu. 2-1
Dakika 83. Galatasaray'da Barış oyundan alınırken yerine Lorik Cana oyuna girdi
Dakika 85. Kullanılan korner atışında Injac yükseldi vurdu Aykut seyretti ve topu ağlarında gördü. 2-2
Dakika 88. İkili mücadele rakibine sert müdahale yapan Neill hakemden sarı kart gördü
Dakika 90. Sabri sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı defansa çarpan top kornere çıktı
Dakika 90. Maçın dördüncü hakemi uzatma süresinin 4 dakika olduğunu belirtti
Dakika 90+1. Pino aldığı topla ceza sahasına girdi pasını Kewell'a verdi Kewell penaltı noktasındaki Servet'in önüne topu bıraktı Servet bu topu direkt dışarı attı
Dakika 90+4 Hakan Balta'nın kaptırdığı topla Filipovic ceza sahasına girdi şutunu çekti top az farkla yandan dışarı çıktı
Dakika 90+4 Hakem maçın bitiş düdğünü çaldı GALATASARAY
Aykut, Sabri, Neill, Servet, Hakan Balta, Barış, Mustafa Sarp, Ayhan Akman, Serdar Özkan, Arda Turan, Mehmet Batdal OFK BELGRAD
Saranov, Mijatovic, Kecojevic, Trivunovic, Nikolic, Zeravica, Planic, Injac, Simic, Milic, Milunovic