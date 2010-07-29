Galatasaray: 2 - OFK Belgrad: 2

T24

İlk yarı

KAPTAN GOLÜNÜ ATTI

İKİNCİ YARI

KAPTAN DUBLE YAPTI

Galatasaray 2-0 önde olduğu karşılaşmayı 2-2´lik şok bir skorla bitirdi. Kendi evinde berabere kalan Cimbom deplasmanda işi zora soktu. Milliyet gazetesinin internet sitesinden maçın ayrıntıları:Dakika 1. Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Galatasaray başladıDakika 2. Arda sağ kanattaki Sabri'ye pasını verdi, Sabri ceza sahasındaki Mehmet Batdal'a pasını vermek istedi defans araya girdi topu uzaklaştırdıDakika 4. Sabri'nin hatası sonucunda topu önünde bulan Milic pas arkadaşı Simic'e verdi ceza sahasına giren Simic'in şutu az farkla auta çıktıDakika 6. Orta sahadan atılan uzun topla Milic buluştu, ceza sahasına giren Milic kaleci Ayktu ile karşı karşıya kaldı şutunu çekti top üstten dışarı çıktıDakika 7. Milic çalımlarla yarı sahasyı geçti karşısında Servet'i buldu Servet yatarak topu kesmek istedi Milic Servet'i rahatlıkla geçtikten sonra ceza sahasının dışından kaleye şutunu gönderdi kaleci Aykut gelen şutu rahatlıkla kontrol ettiDakika 11. Mustafa Sarp soldan getirdiği topu ceza sahasına ortaladı defans topu kornere çeldiDakika 12. Kornerden gelen topu Mustafa Sarp kaleye gönderdi Saranov kaleye giden topu son anda çıkardıDakika 13. Arda soldan ceza sahasına nefis bir orta yaptı gelen topa Mehmet Batdal yükseldi aynı güzellikte vurdu kaleciyi geçen top üst direkden geri döndüDakika 15. Arda'nın ortasına Mehmet Batdal yükseldi vurdu defans son anda topu kornere gönderdiDakika 17. Arda sol kanattan atak geliştirmek isterken kendini yerde buldu hakem devam dedi, hızlı gelişen atakda Milic topla buluştu yarı sahayı geçti, Hakan Balta kademeye girdi topu taca gönderdiDakika 21. Orta sahada Mustafa Sarp topla buluştu, pasını sağ kanattaki Serdar Özkan'a vermek istedi hızlı gelen topa Serdar yetişemedi top auta çıktıDakika 23. Sabri sağ knattan ceza sahasına ortasını yaptı Mehmet Batdal kaleci ile beraber yükseldi vurdu, kaleye giden topu Nikoliç uzaklaştırdı, yerde kalan kaleci kısa süreli sakatlık geçirdi oyun durmuş durumdaDakika 25. Neill Barış'a pasını verdi araya Simic girdi topu kaptı ani gelişen atakda pasını arkadaşına verdi ceza sahaısna yapılan ortaya Milic dokunamadıDakika 26. Arda çalımlarla ceza sahasına yaklaştı uzaktan kaleye şutunu çekti kaleciden seken top ağlarla buluştuDakika 29. Arda orta sahayı geçer geçmez kaleye şutunu gönderdi defansa çarpan top kornere çıktıDakika 30. Serdar Özkan korneri kullandı Mehmet Batdal yükseldi vurdu top üstten dışarı çıktıDakika 32. Mustafa Sarp ceza sahasında topla buluştu çizgi üzerinden topu içeriye çevirdi Mehmet Batdal topla buluştu bekletmeden kaleye şutunu çekti Saranov tehlikeyi uzaklaştırdıDakika 34. Serdar çalımlarla ceza sahasına yaklaştı pasını Sabri'ye verdi Sabri'nin ortası sol kanattaki Arda'ya gitti Arda sol çaprazdan kaleye şutunu gönderdi kaleci gelen topu rahatlıkla kontrol ettiDakika 39. Serdar Özkan sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı kaleci çıktı ve topu kontrol ettiDakika 41. Arda ceza sahasında topla buluştu defansı geçti çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı topu kalecinin üstünden aşırmak istedi ama top kalecide kaldıDakika 43. Simic soldan ceza sahasına ortasını yaptı Servet gelen topu uzaklaştırdıDakika 44. Sabri sağdan ceza sahasına ortasını yaptı gelen topa Servet yükseldi vuramadı top Mehmet Batdal'ın önünde kaldı onun kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci çıkardı ama yan hakemin kararı ofsaytDakika 45. İlk yarıya 1 dakikalık uzatma süresi eklendiDakika 45+1. Hakem ilk yarıyı bitirdiDakika 46. İkinci yarıya Belgrad Mijatovic'in yerine Filipoviç alarak başladıDakika 48. Hakan Balta sol kanattan getirdiği topu Arda'ya verdi Arda çalımlarla ceza sahasına girdi şutunu çekti top az farkla yandan dışarı çıktıDakika 50. Gelişen Belgrad atağında Milunovic topla ceza sahasında buluştu ama pozisyonu ofsayt topu ağlara gönderen Simic hakemden sarı kart gördüDakika 53. Mehmet Batdal topla ceza sahası içinde buluştu Nikolic kademeye girdi Mehmet Batdal dengesini kaybetti yere düşerken Nikolic'i engelledi hakem faulü verdiDakika 55. Arda süratli bir şekilde yarı sahayı geçti Serdar'ın koşu yoluna pasını atmak istedi araya defans girdi tehlikeyi uzaklaştırdıDakika 57. Galatasaray'ın yeni transferi Pino oyuna girmek için hazırlanıyorDakika 59. Serdar Özkan oyundan alındı yerine Pino oyuna dahil olduDakika 61. Pino aldığı pasla süratli bir şekilde ilerlerken arkadan yapılan bir müdahale ile yerde kaldı hakem faulü verdi ve Markovic'e sarı kartı gösterdiDakika 62. Arda sol kanattan ceza sahasına ortasını yaptı Mehmet Batdal'dan önce defans tehlikeyi uzaklaştırdıDakika 63. Ani gelişen kontratakda Trivunovic ceza sahasında topla buluştu şutunu çekti Aykut topu kornere çeldiDakika 64. Arda veza sahasına ortasını yaptı Mehmet Batdal'ı geçen top Pino'nun önüne düştü Pino çalımlarla çizgiye kadar indi topu Barış'ın önüne bıraktı Barış vuruşunu defans uzaklaştırdıDakika 66. Belgrad'da Zeravica'nın yerine Krstic oyuna girdiDakika 68. Galatasaray'da Mehmet Batdal oyundan alındı yerine Kewell oyuna girdiDakika 69. Kewell sağdan getirdiği topu ceza sahası içinde Pino ile buluşturdu Pino topu kontrol etti etrafına baktı Mustafa Sarp'a pasını vermek isterken defans son anda müdahale etti top kornere çıktıDakika 72. Barış sağ kanattan getirdiği topu Pino'ya verdi, karşısından üç kişiyi bulan Pino Barış'ın koşu yoluna topu attı Barış çizgi üzerinden ceza sahasına ortasını yaptı defansın müdahale ettiği top kaleci Saranov'da kaldıDakika 76. Kewell sağ kanattaki Pino'ya pasını verdi Pino süratli bir şekilde ceza sahasına girdi yerden ortasını yaptı top kaleciden döndü topu önünde bulan Arda kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 2-0Dakika 78. Belgrad'da Simic oyundan çıktı Injac oyuna girdiDakika 79. Krstic ceza sahası dışından şutunu çekti defansa çarpan top Aykut'u yanılttı ve top filelerle buluştu. 2-1Dakika 83. Galatasaray'da Barış oyundan alınırken yerine Lorik Cana oyuna girdiDakika 85. Kullanılan korner atışında Injac yükseldi vurdu Aykut seyretti ve topu ağlarında gördü. 2-2Dakika 88. İkili mücadele rakibine sert müdahale yapan Neill hakemden sarı kart gördüDakika 90. Sabri sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı defansa çarpan top kornere çıktıDakika 90. Maçın dördüncü hakemi uzatma süresinin 4 dakika olduğunu belirttiDakika 90+1. Pino aldığı topla ceza sahasına girdi pasını Kewell'a verdi Kewell penaltı noktasındaki Servet'in önüne topu bıraktı Servet bu topu direkt dışarı attıDakika 90+4 Hakan Balta'nın kaptırdığı topla Filipovic ceza sahasına girdi şutunu çekti top az farkla yandan dışarı çıktıDakika 90+4 Hakem maçın bitiş düdğünü çaldıAykut, Sabri, Neill, Servet, Hakan Balta, Barış, Mustafa Sarp, Ayhan Akman, Serdar Özkan, Arda Turan, Mehmet BatdalSaranov, Mijatovic, Kecojevic, Trivunovic, Nikolic, Zeravica, Planic, Injac, Simic, Milic, Milunovic