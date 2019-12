GALATASARAY: 2 - ANKARAGÜCÜ: 4

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray sahasında Ankaragücü'ne 4-2'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Metin Akan, 51. dakikada Özgür, 60. dakikada Sestak ve 92. dakikada Turgut attı. Galatasaray'ın gollerini ise 57 ve 65. dakikalarda Milan Baros kaydetti.





Galatasaray Kulübü'nün 105. kuruluş yılı olması nedeniyle Artvin'in Şavşat ilçesinden İstanbul'a getirilen 105 yaşındaki Galatasaray taraftarı Fatma Çolak, Ankaragücü maçını izleyenler arasında yer aldı. Ntv'de yer alan haber şöyle:



Maçta her şey var. 6 gol, 1 kırmızı kart, Rijkaard'a, Misimoviç'e tepki, İmparator Fatih Terim sesleri, Arda'ya destek, Baros'a minnet, 105'lik Fatma Nine'ye alkış. Skor ise 4-2. Ankaragücü:4 Milan Baros:2... Son günlerini yaşayan Sami Yen'de bir hüsran daha. Hem de Fenerbahçe derbisi öncesi...





Ahmet Sivaslı



Karabükspor maçında alınan mağlubiyet, Arda'nın hüzünlü ve haklı konuşmaları, Kewell'ın sakatlanıp kadrodan çıkarılması, Baros'un formasına kavuşması ve 105 yaşındaki Artvinli Fatma Nine'nin Galatasaray atkılarıyla Ali Sami Yen'e ayak basması... Son günlerde bunlar konuşuldu Galatasaray'da. Bu maç öncesi 4 galibiyet ve 3 beraberlikle 12 puanla 8. sırada Galatasaray. Takıma bir coşku, takıma bir ateş, taraftarın mutluluğu için bol gol lazım. Eleştiri oklarının hedefindeki iki isim Rijkaard ve Misimovic'in kalp çarpıntısıyla geçecek bir mücadele.



Ankaragücü taraftarı Ümit Özat'tan memnun değil. Konyaspor'u 4-1'lik skorla yendikleri maçın ardından bile tepki geldi Özat'a. Ankaragücü'nün işi zor. Rakip Galatasaray.



Maç Metin Akan'la başladı. Takımlar henüz ısınmamışken defansın arkasına atılan topta Metin Akan tek vuruşla kaleci Ufuk'un sağından topu filelere bıraktı ve bu gol sarı kırmızılı takımda soğuk bir duş etkisi yarattı. İlk 10 dakika içerisinde Galatasaray Baros umuduyla rakip kalede zaman zaman etkili olsa da erken bir beraberlik golünü bulamadı. Bunun yanı sıra 15. dakikada tehlikeli bir yerden serbest vuruş şansı bulan Galatasaray'da Misimovic'in ortası doğrudan auta gitti.



İlk 20 dakika içerisinde Galatasaray'da en etkili isim Baros olarak gözümüze çarparken Ankaragücü'nde Metin Akan ve Sestak adeta ikinci golü istediklerini ortaya koyarcasına defansın arkasına sarkmaya devam ettiler, birkaç kez ofsayta yakalandılar. Baros'un, Pino'nun, Misimovic'in kaleci Özden'i zorlamayan uzak mesafe şutlarının ardından 33. dakikada Misimovic'in arka direğe ortasına Mustafa Sarp'ın bomboş durumda kafayla vuruşu yine sonuç getirmedi. 43. dakikada Pino topu Baros'a bıraktı, Baros müsait durumda olan Sabri'yi gördü. Sabri'nin yakın mesafeden tek vuruşu az farkla auta gitti. İlk yarı Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Erken golden sonra istediği oyun düzenini oturtan Ankaragücü sar alanda oynatmaya sevk etti sarı kırmızılı takımı. İlk 30 dakikada daha baskılı görünen Galatasaray son 15 dakikada organizeden yoksun olarak duran toplarla gol aradı. Olmadı.



Geliyoruz ikinci yarıya. Dakika 50. Yine Ankaragücü. Sol çaprazdan Güven'in sol ayağıyla sert şutunu kaleci Ufuk çeldi. Dönen topa ceza sahası dışından çok sert vurak Özgür Çek güzel bir golle farkı ikiye çıkardı. Galatasaray şokta. Maçın hemen başında bir gol bulan Ankaragücü ikinci yarının hemen başında da golu bularak Galatasaray'ı zor durumda bıraktı, planlarını bozdu. 57. dakikada Sami Yen'de özlenen isim sahneye çıktı. ceza sahası yayının üzerinden yerden düzgün vuran Çek futbolcunun golüyle maçta farkı 1'e indirdi. Galatasaray tam ümitlenmişken 60. dakikada Ankaragücü bir gol daha buldu. Defansın arkasına sarkan isim bu kez Sestak'tı. Kaleci Ufuk'u da geçen Sestak topu filelere bıraktı ve farkı ikiye çıkardı: 3-1. Aynı dakika içerisinde Sestak bir kez daha defansın sarktı. Kaleci Ufuk'u yine geçti ama genç kaleci ceza sahası dışında topa elle dokunduğundan dolayı kırmızı kartla oyundan atıldı. Galatasaray 10 kişi kaldı. Kaleye Aykut geçerken oyundan çıkan isim ise Serkan Kurtuluş oldu. Skor 3-1'e geldikten sonra Galatasaray tribünlerinden aykırı sesler çıkmaya başladı. İmparator Fatih Terim sesleri duyuldu Nişantaşı'nda, Gayrettepe'den... Galatasaray'ın erken pes etmesini isteyemeyen tek isim belki de Baros'tu sahada. Ceza sahası içinde topu önünde bulan Baros 65. dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti yeniden. İnanılmaz bir maç izliyoruz Sami Yen'de. Her şey var. Gol, kırmızı kart, heyecan... Tepki de var. Misimoviç oyundan çıkarken ıslıklanıyor 67. dakikada. 77. dakikada Pino imza attığından beri en iyi hareketini gösterdi. Ceza sahası içerisinde harika bir röveşata çıkaran Pino'nun topu az farkla auta gitti.



84. dakikada Galatasaray tribünlerini sessizleştiren bir an gerçekleşti. Milan Baros sol arka adalesini tutarak bir anda kendini yere bıraktı. Milan Baros tezahuratları arasında dışarı çıkarıldı sedyeyle yıldız futbolcu. Uzatma dakikalarında Turgut Doğan Şahin'in golüyle Ankaragücü farkı ikiye çıkaran golü attı ve skoru belirledi. Ankaragücü:4 Galatasaray:2





SPOR TOTO SÜPER LİG





Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Tolga Özkalfa, Mehmet Şahan, Serdar Akçer

Galatasaray: Ufuk, Serkan (Dk. 64 Aykut), Servet, Hakan Balta, Insua, Mustafa Sarp, Ayhan, Sabri, Misimovic (Dk. 67 Aydın), Pino, Baros (Dk. 85 Mehmet Batdal)

Ankaragücü: Özden, Kulukowski, Zewlakow (Dk. 46 Aydın), Rajnoch, Uğur, Özgür (Dk. 81 Turgut Doğan), Theo, Sapara, Güven, Sestak, Metin (Dk. 58 Hürriyet)

Goller: Dk. 3 Metin, Dk. 57 Özgür, Dk. 60 Sestak, Dk. 90 2 Turgut Doğan (Ankaragücü), Dk. 57 ve 65 Baros (Galatasaray)

Kırmızı Kart: Dk. 62 Ufuk (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Dk. 71 Kulukowski (Ankaragücü), Dk. 81 Mustafa Sarp, Dk. 82 Ayhan, 89 Hakan Balta (Galatasaray)



