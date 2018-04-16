Spor Toto Süper Lig'de zirveyi en yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek liderliği geri aldığı maça sosyal medyadan farklı tepkiler geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Galatasaray'ın galibiyetine "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" yorumunda bulundu.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter de sarı kırmızılıların galibiyetine ilişkin, "#Galatasaray'a tebrikler! En büyük Cim bom bom! #SampiyonGalatasaray" paylaşımında bulundu.

Zaytungtv'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Başakşehir'e gol atan oyuncular hakkında yakalama kararı..." denildi.

Ayrıca bir sosyal medya kullancısı T24 yazarı Hasan Cemal'in, "Bu galibiyet başka galibiyet! Aslan Cimbom!" paylaşımına, "KHK ile başakşehir galip sayılmaz inşallah" yanıtını verdi.