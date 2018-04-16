T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan"

Galatasaray'ın 2-0'lık Başakşehir galibiyetine sosyal medyadan farklı tepkiler geldi

16 Nisan 2018 00:25

Spor Toto Süper Lig'de zirveyi en yakından ilgilendiren maçta Galatasaray, Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek liderliği geri aldığı maça sosyal medyadan farklı tepkiler geldi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener,  Galatasaray'ın galibiyetine  "Galatasaray 2 - 0 Recep Tayyip Erdoğan" yorumunda bulundu.

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter de sarı kırmızılıların galibiyetine ilişkin, "#Galatasaray'a tebrikler! En büyük Cim bom bom! #SampiyonGalatasaray" paylaşımında bulundu.

Zaytungtv'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Başakşehir'e gol atan oyuncular hakkında yakalama kararı..." denildi.

Ayrıca bir sosyal medya kullancısı T24 yazarı Hasan Cemal'in, "Bu galibiyet başka galibiyet! Aslan Cimbom!" paylaşımına, "KHK ile başakşehir galip sayılmaz inşallah" yanıtını verdi.

 

 

ETİKETLER

Meral AkşenerGalatasarayBaşakşehir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24