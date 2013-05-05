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Spor

Galatasaray 19. şampiyonluk için sahaya çıkıyor!

Galatasaray, bu akşam Türk Telekom Arena'da şampiyonluk turu atabilmek için Sivasspor karşısına çıkıyor

05 Mayıs 2013 12:24

Galatasaray, 19. şampiyonluğuna çok yakın... Sarı-kırmızılılar bugün Sivasspor'u yenerse bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde 65 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'u mağlup etmesi halinde son 2 maç öncesi şampiyonluğu garantileyecek.

Galatasaray'ın Sivasspor karşısında puan yitirmesi durumunda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının korunması da sarı-kırmızılıların şampiyonluğu için yeterli olacak.

Türk Telekom Arena'da saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

 

Sneijder oynayabilecek

 

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Sivasspor müsabakasında takımdaki yerini alabilecek.

 

Terim'in 4. cezalı maçı

 

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Mersin İdman Yurdu maçının hakemine yönelik tepkisi sonrası aldığı 9 maçlık ceza nedeniyle Sivasspor karşısında da takımının başında bulunamayacak. Ümit Davala ve Hasan Şaş, kulübede olacak.

Deneyimli teknik adam, Kardemir Karabükspor, Sanica Boru Elazığspor ve Gaziantepspor maçlarının ardından Sivasspor müsabakasında 4. cezalı maçını geride bırakacak.

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