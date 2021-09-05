Galatasaray, 16 futbolcu ile yollarını ayırdı

Kadrosunda yapılanmaya giden Galatasaray, şu ana kadar 16 futbolcu ile yollarını ayırdı. Fatih Terim raporu doğrultusunda 10 futbolcu ise transfer edildi.

Takımı gençleştiren ve şu ana kadar 10 transferle kadrosunu güçlendiren Galatasaray ’da bir diğer yandan adeta yaprak dökümü yaşandı. Falcao’nun sözleşme feshi ve Rayo Vallecano ile anlaşması, Emre Akbaba ile Yunus Akgün’ün kiralanması ile tam 16 futbolcu Florya’dan ayrılmış oldu.

Bu 16 futbolcunun 9’u sözleşmesi sona eren veya geçen sezon kiralık oynayıp takımına dönen isimler. Bunların dışında geçmiş sezonlarda A takımda forma giymiş 7 futbolcu kiralık olarak başka kulüplere gönderildi.

Bonservisiyle ayrılanlar

· Ryan Donk (Kasımpaşa)

· Martin Linnes (Molde)

· Şener Özbayraklı (Başakşehir)

· Marcelo Saracchi (Leipzig)

· Henry Onyekuru (Monaco)

· Gedson Fernandes (Benfica)

· Oghenekaro Etebo (Watford)

· Radamel Falcao (R.Vallecano)

· Jimmy Durmaz (Karagümrük)

Kiralık gidenler

· Okan Kocuk (Giresun)

· Emre Akbaba (Alanya)

· Emre Taşdemir (Giresun)

. V. Ozornwafor (Charleroi)

· Jesse Sekidika (Leuven)

· Ali Yavuz Kol (Keçiörengücü)

· Yunus Akgün (Adana DS)