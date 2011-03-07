Galatasaray 150 milyon dolardan oldu

T24 - Son dönemlerdeki sportif başarısızlıkların Galatasaray’ın kasasına yansımasını 150 milyon dolar olarak hesaplayan Başkan Adnan Polat, “Süper Lig kulüpleriyle 3 büyük takım arasında sahadaki performans farkı yüzde 5’e indi” dedi.







Galatasaray’ın son dönemlerde sportif başarısızlıklarının maddi kayıplarını değerlendiren Başkan Adnan Polat, “Son 3 yıl içerisindeki başarısızlık nedeniyle Avrupa Kupaları, yayın geliri, bilet hasılatı ve lisanslı taraftar ürünü satışlarından 150 milyon dolar para kaybettik. Süper Ligin lokomotif takımları Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’dur. Ancak gelirleri artan diğer kulüplerle bugün sahadaki performans farkı sadece yüzde 5’tir” dedi.

Büyük kulüplerin başarısız sezonlarında yayıncı kuruluşun da ciddi ölçüde etkilendiğini belirten Adnan Polat, şöyle konuştu: “Türk futbolunun lokomotif takımları var. Bunların kötü performansı sponsordan yayıncısına kadar her kesimi etkiliyor. Burada ciddi bir ekonomik güç kaybı var. Yayıncı kuruluş abonesini kaybediyor. Kulüp gelirlerinden oluyor. Bu konuda hakem hataları öne çıkıyor. Sektörü ayakta tutan kulüpler yıldız oyuncu alıyor. Ancak bakıyorsunuz bu oyuncular her maç ciddi darbelerle karşılaşıyor.”



Gelir rekoru kırarız

Hürriyet'in haberine göre, yayın havuzuyla Türk futbol endüstrisinde rekabetçi bir ortam oluşturduklarına dikkat çeken Adnan Polat, şu bilgileri verdi: “Bugün Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş havuzdan ayrılsa yayın gelirinde rekor kırar. Ancak biz sektörün rekabetçi bir ortamda daha güzel olacağına inanıyoruz. Şu an için havuzdan ayrılmak söz konusu değil. Biz futbolun diğer kulüplerle güzel olduğunu biliyoruz.”



Kişiye borç çok az

Galatasaray kulübü olarak UEFA’nın yeni finans kriterlerine uygun bir kulüp olduklarının altını çizen Adnan Polat, şöyle konuştu: “Şu an için yönetim kurulundan bir kaç üyeye borcumuz bulunuyor. Bunun toplam tutarı da 3-4 milyon dolar seviyenisnde. Şuan için kişiye borcumuz bulunmuyor. UEFA’da ilk önce bu kritere bakıyor. Bu nedenle İspanya’daki bir takıma verilen cezaları gördük. UEFA artık futbolun daha şeffaf ve yasal bir zeminde olmasını istiyor. Bunun için uygulamaya koyduğu kriterler de çok doğru.”



Sermayede 6.5 milyon liralık 'eksi' var

Son günlerde tartışılan “teknik iflas” konusuyla ilgili olarak da konuşan Adnan Polat, “Galatasaray Sportif A.Ş’nin sermayesi şu an 6 milyon 587 bin lira ekside. Şirketin iflas sürecine girmemesi için yönetim kurulu tarafından çalışmalar yürütüyoruz. Bu konu çok farklı şekilde dillendirildi ve konuya hakim olmayan görüşler açıklama yaptı” diye konuştu.



Futbolcuya borç 40-60 milyon dolar

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi kulüplerin futbolcu ödemeleriyle ilgili olarak da konuşan Adnan Polat, şunları anlattı: “Bizim seviyemizdeki bir kulübün futbolcu sözleşmelerindeki borcu 40-60 milyon dolar arasında seyrediyor. Buna teknik derktör ve diğer teknik çalışanlar da dahil. Geçtiğimiz yıl 16 milyon Euro’luk futbolcu transferi gerçekleştirdik. Galatasaray tarihinde böyle bir rakam yok. Şimdiye kadar hiç bir dönemde futbolcu satışından bu kadar çok para kazanmadık. Geçtiğimiz sezon transfer gelir ve giderlerini ayarlamayı başardık. Bu rakamlar bundan sonra da böyle olacak.”