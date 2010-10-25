-GALATASARAY, 11 SEZON SONRA KADIKÖY'DEN PUAN ÇIKARDI İSTANBUL (A.A) - 23.10.2010 - Spor Toto Süper Lig'de oldukça sıkıntılı bir dönem geçiren Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında deplasmanda 0-0 berabere kalarak moral buldu. Fenerbahçe karşısında Kadıköy'deki son lig galibiyetini 1999 yılında alan Galatasaray, 11 sezon sonra Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan puan çıkarmayı başardı. Teknik direktör Gheorghe Hagi yönetimindeki ilk maçında sergilediği futbolla göz dolduran Galatasaray, Fenerbahçe karşısında savunma ağırlıklı bir futbol oynayarak, bu zorlu deplasmandan beraberlikle ayrıldı. -EN KÖTÜ 9. HAFTAYI TEKRARLADI- Galatasaray takımı, Fenerbahçe beraberliğiyle Spor Toto Süper Lig'de 9. haftayı 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle geçerken, tarihinin en kötü 9. hafta performansını da tekrarladı. Sarı-kırmızılı takım, 1980-81 sezonunda da 9. haftayı 4 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlikle geçmişti. -LİGDEKİ İLK BERABERLİĞİNİ ALDI- Galatasaray, bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki ilk beraberliğini Fenerbahçe'den aldı. ''Cim bom'', bu sezon oynadığı lig maçlarında 4 galibiyet, 4 de mağlubiyet almıştı. -PİNO FORVETTE GÖZ DOLDURDU- Teknik direktör Gheorghe Hagi'nin Baros'un yokluğunda forvette görev verdiği Juan Pablo Pino, performansıyla göz doldurdu. Fenerbahçe karşısında tek forvetle oynayan Galatasaray'da ileride çoğu zaman yalnız kalan Kolombiyalı futbolcu, buna rağmen hareketli oyunuyla sarı-lacivertli defansa sıkıntılı anlar yaratmayı başardı. -SERVET'İN DÖNÜŞÜ- Galatasaray'da eski teknik direktör Frank Rijkaard'la yıldızı barışmayan Servet Çetin'in, Hagi yönetimindeki ilk maçta performansı dikkati çekti. Sarı-kırmızılı takımda bir dönem taraftarların en sevdiği futbolculardan biri olan ve savunmanın değişmez ismi durumunda bulunan, ancak Frank Rijkaard'la sık sık anlaşmazlık yaşayan Servet Çetin, Fenerbahçe derbisinde oldukça başarılı bir performans sergiledi. Özellikle 4 gol birden yenilen Ankaragücü maçında eleştirilerin hedefi olan Servet'in, bir hafta sonra yaşadığı dönüşüm dikkatlerden kaçmadı. -AYHAN, SARI KART CEZALISI OLDU- Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman, Fenerbahçe derbisinin 42. dakikasında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Ankaragücü maçlarının ardından, Fenerbahçe karşılaşmasında da sarı-kart gören Ayhan, Medical Park Antalyaspor karşısında takımdaki yerini alamayacak. -SABRİ'NİN ''ÜÇLÜ''SÜ STADI KARIŞTIRDI- Sabri Sarıoğlu'nun maç bittikten sonra Galatasaray taraftarlarının isteği üzerine tribüne kadar giderek ''Üçlü'' çektirmesi, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nı karıştırdı. Galatasaray taraftarlarının olduğu tribünün önünde Sabri'nin ''Üçlü'' çektirmesinin ardından bazı Fenerbahçeli taraftarlar sahaya girmek isterken, güvenlik güçleri bu kişileri güçlükle engelledi. Tüm stadın küfürlü tezahüratlarına, kulaklarını kapatarak karşılık veren Sabri'yi, antrenör Tugay Kerimoğlu yanına giderek soyunma odasına götürdü. -MAÇTAN SONRA CENTİLMENLİK- Maçtan sonra Şeref tribününde maçı birlikte izleyen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat arasında centilmence görüntüler yaşandı. İki başkan, maçtan sonra birbirlerini öperek Şeref Tribünü'nden ayrıldılar.