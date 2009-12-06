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Spor

Galatasaray : 1 İstanbul BB: 1

Galatasaray sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik şansını değerlendiremedi.

06 Aralık 2009 02:00

Turkcell Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik şansını değerlendiremedi.

Galatasaray'ın golünü 56. dakikada Harry Kewell atarken konuk ekibin golünü ise 94. dakikada Hasan Durtuluk kaydetti.

Galatasaray, son dakikada yediği gol sonrasında liderlik şansını kaçırmış oldu. Sarı-kırmızılı takım puanını 30 yaptı ve 4 sıradaki yerini korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 29 puan oldu ve 9. sırada kaldı.


Hasan Kabze trübünde

Galatasaray'ın eski futbolcularından Hasan Kabze de İstanbul Büyükşehir  Belediyesi ile yapılan maçı izledi. Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze'nin birlikte forma giydiği Rusya'nın  Rubin Kazan takımı, liginde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde  antrenör olarak görev yapan eski futbolcuları Arif Erdem'e de sevgi  gösterilerinde bulundular.


Arda ve Hakan'dan anlamlı destek

Hakan Balta ve Arda, Afrika'daki HIV/AIDS sorunuyla mücadele için  geliştirilen projeye destek vermek amacıyla, maça kırmızı bağcıklı kramponlarla  çıktılar. Afrika'da AIDS ile mücadelede kullanılmak üzere Nike mağazalarında  satılan bu bağcıklardan elde edilecek gelirlerin tamamının projeye aktarılacağı  kaydedildi.

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