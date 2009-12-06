Galatasaray : 1 İstanbul BB: 1

Turkcell Süper Lig'de 15. haftanın kapanış maçında Galatasaray sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı ve liderlik şansını değerlendiremedi.



Galatasaray'ın golünü 56. dakikada Harry Kewell atarken konuk ekibin golünü ise 94. dakikada Hasan Durtuluk kaydetti.



Galatasaray, son dakikada yediği gol sonrasında liderlik şansını kaçırmış oldu. Sarı-kırmızılı takım puanını 30 yaptı ve 4 sıradaki yerini korudu. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 29 puan oldu ve 9. sırada kaldı.





Hasan Kabze trübünde



Galatasaray'ın eski futbolcularından Hasan Kabze de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan maçı izledi. Gökdeniz Karadeniz ve Hasan Kabze'nin birlikte forma giydiği Rusya'nın Rubin Kazan takımı, liginde sezonu şampiyon olarak tamamlamıştı. Bu arada Galatasaraylı taraftarlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde antrenör olarak görev yapan eski futbolcuları Arif Erdem'e de sevgi gösterilerinde bulundular.





Arda ve Hakan'dan anlamlı destek



Hakan Balta ve Arda, Afrika'daki HIV/AIDS sorunuyla mücadele için geliştirilen projeye destek vermek amacıyla, maça kırmızı bağcıklı kramponlarla çıktılar. Afrika'da AIDS ile mücadelede kullanılmak üzere Nike mağazalarında satılan bu bağcıklardan elde edilecek gelirlerin tamamının projeye aktarılacağı kaydedildi.