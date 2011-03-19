Galatasaray: 1 Fenerbahçe: 2

T24 - Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadı’ndaki ilk derbi mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi konuk etti. 87. dakikaya kadar berabere devam eden maçta sahneye 88. dakikada Alex çıktı ve F.Bahçe'yi 2-1 öne geçirerek maçı sonlandıran golü attı.





Galatasaray'ın ilk 11'i: Zapata, Neill, Gökhan Zan, Servet Çetin, Hakan Balta, Lorik Cana, Yekta Kurtuluş, Culio, Stancu, Kazım (Dk. 62 Arda), Milan Baros



F.Bahçe'nin ilk 11'i: Volkan Demirel, Gökhan Gönül, Lugano, Yobo, Santos, Mehmet Topuz, Selçuk Şahin (Dk. 46 Semih), Cristian Baroni, Özer Hurmacı, Alex, Niang



Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu





Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekibin sahadan 2-1 galip ayrıldığı maçta galibiyeti getiren goller 75. dakikada Semih Şentürk ve 87. dakikada Alex de Souza kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek golü ise 14. dakikada Kazım'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte 60 puana ulaşan Sarı Kanaryalar liderliğini sürdürürken, 33 puanlı Cimbom ise 11. sırada yer aldı.





MAÇ SONRASI KIRMIZI KART



Galatasaray'ın Çek golcüsü Milan Baros, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Fırat Aydınus'a sert bir şekilde itiraz yapınca direkt olarak kırmızı kart gördü.





GÖKHAN ZAN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Karşılaşmanın 32. dakikasında Galatasaraylı futbolcu Gökhan Zan, Niang'a dirsek attığı gerekçesiyle sarı kart gördü. Tecrübeli defans oyuncusu böyle sarı kart kotasını doldurdu ve cezalı durumu düştü. Gökhan Zan, sarı-kırmızılı ekibin 27. haftada deplasmanda oynayacağı Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.





SÜPER LİG 27. HAFTA



Sarı-kırmızılı ekip Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olurken, Sarı-lacivertli ekip evinde Bursaspor'u ağırlayacak.





JAPONYA'YA DESTEK



Galatasaraylı futbolcular, Japonya'daki deprem ve tsunami felaketinde ölenleri unutmayarak, ısınmak için sahaya üzerlerinde Türkçe ve Japonca “Acınızı paylaşıyoruz” yazılı beyaz tişörtlerle çıktılar.Stat skorboardunda da aynı yazı ve Japonya Bayrağı yer aldı. Derbi maç başlamadan önce ise Japonya'da ölenler ile geçtiğimiz günlerde trafik kazasında vefat eden Denizli Belediyespor futbolcusu Erhan Kayar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



TARAFTAR ŞOV YAPTI



Galatasaraylı taraftarlar, statta maçtan hemen önce görsel bir şov yaptı.

Ellerindeki sarı-kırmızılı kartonları açan taraftarlar, tüm stadı adeta kulübün renklerine boyadılar.

Taraftarlar şov sırasında, tribünde zincirlerini kıran bir aslan karikatürü, 20.45'i gösteren bir saat ve efsane futbolcu Metin Oktay ile vefat eden eski UltrAslan Taraftar Grubu lideri Alpaslan Dikmen resimlerini açtılar. Taraftarlar tribünlere de “Zincirlere vursalar”, “Zamanı durdursalar”, “Bu sevda bitmez” yazılarını astılar.















Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta "Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru" için ölçüm yapıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar maçtan hemen önce ve maç sırasında toplu şekilde yaptığı tezahüratlarla rekor denemesi yaptı.



Maçın oynandığı sırada Galatasaray Kulübü'nün twitter adresinden konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı ve rekorun kırıldığı duyuruldu. Galatasaray, ABD'deki 128.7'lik rekoru 131.76 desibel ile geçti.



İşte o açıklama:



"Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru artik Galatasaray'ın"







REKOR 123.7 DESİBELDİ!



Guinness World Records'un resmi kayıtlarına göre, "Bir spor stadyumunda tezahürat ile ulaşılan en yüksek ses rekoru"nun 1 Ekim 2000 tarihinde ABD'nin Colarado eyaletindeki Denver Mile High Stadyumu'nda gerçekleştiği, Denver Broncos ile New England Patroits arasında yapılan ulusal futbol ligi maçında 128.7 desibele ulaşılmıştı.











Süper Lig’in 26. haftası, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’daki ilk derbi maça sahne oluyor. Galatasaray, ligde bu sezon istediği sonuçları alamasa da, yeni stadındaki ilk derbi maçında galibiyet alması tarihi önem taşıyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda karşılaşan iki ekip 0-0 berabere kalmıştı. Bu karşılaşma aynı zamanda Gheorghe Hagi’nin Galatasaray’daki ikinci teknik direktörlük döneminde çıktığı ilk maçtı.



Galatasaray ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’deki 26. hafta maçıyla birlikte, tarihlerinde 367. kez karşı karşıya geliyor. 17 Ocak 1909 tarihinde, şimdiki Şükrü Saracoğlu Stadı’nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 102 yıllık ezeli rekabette rakamlar şu şekilde: Galatasaray, geride kalan 367 maçtan 116’sından galip gelirken, Fenerbahçe, bu süre içersinde 139 maçı kazandı. Ezeli rakipler 111 maçta ise eşitliği bozamadı. Galatasaray bu maçlarda 463 gol atarken, Fenerbahçe ise 512 gol buldu.





LİGDE 106. RANDEVU



Galatasaray ile Fenerbahçe, 53. sezonunu geçiren lig tarihinde şimdiye dek 105 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda G.Saray 29 karşılaşmada sahadan galip olarak ayrılırken, Fenerbahçe ise 43 kez galip geldi. Ligdeki 33 maç ise berabere sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 102 gol atarken, kendi filelerinde ise 136 gol gördü.



