Galatasaray 1 - 1 Eskişehirspor

Geçen sezon hem sahasında hem de deplasmanda rakibine mağlup olan sarı-kırmızılı takım bir anlamda rövanş niteliğindeki bu karşılaşmadan istediğini alamadı.

38. dakikada geçen hafta hat-trick yapan Nonda ile öne geçen G.Saray, 56. dakikada Mehmet Yılmaz'ın golüne engel olamayarak 1 puana razı oldu.

Galatasaray bu akşam kazansa idi 7'de 7 yapacak ve bir kez daha tarihi bir başarının altına imzasını atmış olacaktı.

Liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray 19 puana, Eskişehirspor ise 13 puana yükseldi.

İlk yarı



8. dakikada Arda'nın pasında ceza sahası önünde topla buluşan Mehmet Topal'ın yerden sert şutunda, top yandan auta çıktı.

17. dakikada Galatasaray önemli bir gol fırsatını değerlendiremedi. Keita'nın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı kötü vuruşta, Ivesa üzerine gelen meşin yuvarlağa sahip oldu.

26. dakikada Arda'nın pasında ceza sahasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Keita'nın etkisiz vuruşunda, top kalecide kaldı.

31. dakikada gelişen Eskişehirspor atağında Youla, ceza sahasına girerken topu sol çaprazda bulunan Burak'a verdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda Franco'dan dönen meşin yuvarlağı, daha sonra savunma uzaklaştırarak, tehlikeyi önledi.

38. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Orta sahanın sağında Doğa'yı güzel bir hareketle geçen Keita, bir süre topu çizgi üzerinde sürdükten sonra ceza sahasına ortasını yaptı. Vucko'nun ıskaladığı meşin yuvarlağı boş pozisyonda önünde bulan Nonda, topu kaleci Ivesa'nın sağından filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Keita'nın sağdan yerden ceza sahasına gönderdiği topa, kale önünde bulunan Kewell dokunamayınca, sarı-kırmızılı takım önemli bir pozisyonu değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sonuçladı.

İkinci yarı

56. dakikada Mehmet Yılmaz skoru eşitleyen golü kaydetti: 1-1

Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bülent Gökçü, Nihat Mızrak

Galatasaray: Franco, Sabri, Servet, Hakan, Uğur, Mustafa, Mehmet Topal, Keita, Arda, Kewell, Nonda

Eskişehirspor: Ivesa, Koray, El Saka, Vucko, Murat, Burak, Bülent Ertuğrul, Doğa, Mehmet, Youla, Ümit

Gol: Dk. 38 Nonda (Galatasaray)

Sarı kart: Dk. 35 Mehmet Topal (Galatasaray)