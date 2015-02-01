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Spor

Galatasaray 2 - 2 Bursaspor

TT Arena'daki karşılaşmanın son bölümüne kırmızı kart ve penaltı damgasını vurdu

01 Şubat 2015 22:30

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'u ağırladı. TT Arena'daki karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sona erdi. Sarı kırmızılıların ilk golünü 20. dakikada Umut Bulut attı. Bursaspor 45. dakikada Volkan Şen'le beraberliği yakaladı. Fernandao ile 53. dakikada golü bulan Bursaspor, 2-1 öne geçti. 82. dakikada penaltıya sebebiyet veren Volkan Şen, Bursaspor'u 10 kişi bıraktı. Penaltı atışını gole çeviren Emre Çolak, Galatasaray'a beraberliği getirdi.

Karşılaşmaya iki takım şu 11'lerle çıktı:

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Chedjou, Koray, Hakan, Emre, Melo, Alex Telles, Sneijder, Olcan, Umut

BURSASPOR: Harun, Serdar, Civelli, Şener, Emre, Ozan Tufan, Belluschi, Bekir, Volkan, Bakambu, Fernandao

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