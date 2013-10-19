Galatasaray'ın dermanı Sneijder

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Kardemir Karabükspor'u konuk etti. İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin ilk kez taraftarıyla buluştuğu maçta Sarı-kırmızılılar, Wesley Sneijder'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray mücadeleye çok istekli başladı. Özellikle Melo ve Sneijder, ara paslarıyla Burak Yılmaz'ı savunmanın arkasına kaçırmak isterken, Karabükspor savunmasının da buna cevabı ofsayt tatktiği ile oldu.

Bu pozisyonlardan birisinde Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahasına giren Burak, topu ağlara gönderdi ancak hakemin ofsayt kararı vardı.

Baskısını dakikalar ilerledikçe artıran Sarı-krımızılı ekip, 33'te topu bir kez daha filelere gönderdi. Ancak burada da hakem Mustafa İlker Coşkun, Melo'nun ofsayt olduğuna hükmetti.

Ve Galatasaray'ın aradığı gol, mücadelenin 41'inci dakikasında geldi. Drogba'nın pasına hareketlenen Sneijder, kaleciye takıldı. Dönen topu çok iyi takip eden Burak Yılmaz, kale sahası üzerinde Sneijder'i hemen topla buluşturdu. Hollandalı da kariyerinin en rahat gollerinden birisine imza attı ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü de Sarı-kırmızılı ekibin tek gollü üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıya ise Kardemir Karabükspor, daha hızlı girdi. 50. dakikada Hakan Özmert'in ortasında topla buluşan Lua-Lua, kale sahası üzerinde çok rahat vurdu. Ancak Galatasaray ağlarına giden topu Semih Kaya, harika bir refleksle çizgiden çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena'da Kardemir Karabükspor'u konuk etti. İtalyan teknik adam Roberto Mancini'nin ilk kez taraftarıyla buluştuğu maçta Sarı-kırmızılılar, Wesley Sneijder'in golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti.

Galatasaray mücadeleye çok istekli başladı. Özellikle Melo ve Sneijder, ara paslarıyla Burak Yılmaz'ı savunmanın arkasına kaçırmak isterken, Karabükspor savunmasının da buna cevabı ofsayt tatktiği ile oldu.

Bu pozisyonlardan birisinde Selçuk İnan'ın pasıyla ceza sahasına giren Burak, topu ağlara gönderdi ancak hakemin ofsayt kararı vardı.



Ancak Karabükspor baskısı bu pozisyondan sonra da devam etti. Sol taraftan Erkan Kaş'ın ortasına iyi yükselip kafayı vuran Joseph Akpala, Muslera'ya takıldı. Ancak Muslera'dan dönen topu önünde bulan Akpala, ikinci şansını iyi değerlendirdi ve Karabükspor'a Türk Telekom Arena'da 1-1'lik beraberliği getirdi.

Golden sadece 3 dakika sonra Karabükspor 10 kişi kaldı. Drogba'nın şık pasına hareketlenen Burak Yılmaz, ceza sahasına girmeden Sebastien Puygrenier tarafından düşürüldü. Burak'ın son adam olduğuna karar verek hakem, Puygrenier'i kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Rakibinin 10 kişi kalmasından sonra Sarı-kırmızılı ekip, oyunu tamamen rakip sahaya yıktı. Beraberliğin ardından ilk önemli tehlike ise 71'inci dakikada yaşandı. Sneijder'in ortasıyla kale sahası üzerinde topla buluşan Felipe Melo, istediği gibi vuramadı ve üstten auta yolladı.

80'inci dakikada Galatasaray gole çok yaklaştı. Sağ taraftan Selçuk İnan'ın kullandığı köşe vuruşuna çok iyi yükselen Didier Drogba, güzel bir kafa vuruşu yaptı ancak top üst direkte patladı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Lua-Lua ve Erkan Kaş'ın geliştirdiği kontra ataktan sonuç çıkmadı.

Yoğunlaşan baskının ardından Sarı-kırmızlılar, 83'üncü dakikada golü bulmayı başardı. Aydın Yılmaz'ın ortasında top, Karabükspor savunmasından sekti ve ceza sahası dışına açıldı. Orada topla buluşan Hollandalı Wesley Sneijder, muhteşem bir şut çıkardı ve üst direğe de çarpan top filelerle buluştu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Karabükspor karşısında çok kritik bir galibiyet alarak ligde 10 puana yükseldi. Karabükspor ise 8 puanda kaldı.