Torku Konyaspor 0 - Galatasaray 0

Spor Toto Süper Lig'in 27.haftasında Galatasaray, Torku Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Ligde lider Fenerbahçe'nin gerisinde kalan ve 3.sıraya kadar gerileyen, Avrupa'ya Chelsea'ye elenerek veda eden sarı - kırmızılılar kan kaybetmeye devam ediyor. Ligde iki haftadır gol atma başarısı gösteremeyen Galatasaray, deplasmanda aldığı golsüz beraberlikle şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Bu skorun ardından sarı - kırmızılılar, 50 puana yükseldi ve yeniden 2.sıraya tırmandı. Torku Konyaspor ise 32 puanla 13.sırada yer aldı.

İlk 11’ler

STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk

HAKEMLER: Halis Özkahya (xx ), Mustafa Emre Eyisoy (xx), Ekrem Kan (xx)

TORKU KONYASPOR: İtandje (xx)– Ali Turan (xx), Selim (xx), Vukoviç (xx), Mehmet Uslu (xx), Djalma (xx)(Dk. 90+2 Okan ?), Hleb (xx)(Dk. 85 Recep ?), Ali Çamdalı (xx), Mbamba (xx), Hasan Kabze (xx)(Dk.80 Ömer Ali ?), Gekas (xx)

GALATASARAY: Muslera (xx)- Eboue (xx), Semih (xx), Hakan (xx), Telles (xx), Yekta (x), Ceyhun (xx)(Dk.80 Hajroviç ?), Umut (xx)(Dk. 61 Berk x), Selçuk (xx), Sneijder (xx), Burak (xx)

SARI KARTLAR: Hleb, Selim (Torku Konyaspor), Ceyhun, (Galatasaray)

Spor Spor Toto Süper Lig’de Torku Konyaspor, kendi sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

12’nci dakikada Sneijder’in ceza yayının sol çaprazından kullandığı serbest vuruş az farkla yandan auta çıktı.

17’nci dakikada Djalma’nın ara pasında sağdan ceza sahası içine giren Ali Turan’ın sert şutu kale direği önündeki defansa çarparak kornere çıktı.

24’üncü dakikada Mehmet Uslu’nun ceza sahasına derinlemesine pasında topla buluşan Gekas’ın kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

27’nci dakikada Selçuk’un ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruş az farkla üstten auta çıktı.

29’uncu dakikada Umut’tan aldığı pasla orta sahadan topu sürerek soldan çaprazdan ceza sahasına giren ve kaleci ile karşı karşıya kalan Sneijder’in sert şutunu İtandje kornere çeldi.

39’uncu dakikada Djalma’nın sağdan ceza sahası ortasında Hasan Kabze’nin gelişine uçarak kafa vuruşu altı pasın üzerine düştü. Topu defans uzaklaştırdı.

44’üncü dakikada Djalma’nın ceza sahasının dışından sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

52’nci dakikada Sneijder’in ceza yayı üzerinden sert şutu kaleci İtandje’de kaldı.

69’uncu dakikada Sneijder’den aldı pasla soldan ceza sahasına giren Berk’in yerden sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

72'nci dakikada Sneijder'in soldan ceza sahasına ortasında gelişine vole vuran Burak'ın şutunda top üstten auta çıktı.

83’üncü dakikada Burak’ın yaklaşık 30 metreden sert şutu üst direğe çarptıktan sonra kale çizgisinden oyun alanına döndü. Topu defans uzaklaştırdı.