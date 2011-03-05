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Spor

Galatasaray: 0 - Karabükspor: 0

Galatasaray, moral bulmak için çıktığı Karabük karşılaşmasında da istediği sonucu alamadı.

05 Mart 2011 02:00

T24 - Spor Toto Süper Ligde istediği sonuçları alamayan, son olarak Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenerek tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Galatasaray, moral bulmak için çıktığı Karabük karşılaşmasında da istediği sonucu alamadı.

Galatasaray tribününden yönetime net mesaj!



Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf evsahibi Galatasaray oldu. 3. dakikada Kazım ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi pozisyona devam kararı verirken bu karar tribünlerin tepkisini çekti. 11. dakikada  Culio'nun ortasında, ceza sahasında ön direkte Baros'un vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. İlk yarının  kalan dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçerken taraflar pozisyon üretmekte zorlandılar ve devre 0-0'lık beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarıyada etkili başlayan taraf ilk yarıdaki gibi evsahibi Galatasaray oldu. 51. dakikada Cimbom'un yeni transferi Yekta Kurtuluş, kaleci Tomic ile karşı karşıya kaldı. Karabükspor kalecisi  topa sahip olarak Cimbom'a gol şansı vermedi. Karabükspor kalesine etkili ataklarla gelen Aslan'da 62.dakikada Yekta sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı, Kazım Kazım yükseldi kafayı vurdu ama etkisiz bir vuruş olunca top savunmada kaldı. İlerleyen dakikalarda Karabükspor üzerindeki baskısını arttıran Galatasaray karşılaşmayı adeta tek kaleye çevirdi. Baros, Pino, 82. dakikada oyundan çıkana kadar Kazım ve oyuna sonradan giren Kewell'la etkili pozisyonlar bulan Galatasaray, topu ağlarla buluşturamadı ve karşılaşma başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sona erdi.


Galatasaray - Karabükspor

Stat: TT Arena
Hakemler: İlker Meral, Cem Satman, Mehmet Cem Hanoğlu

Galatasaray: Zapata, Neill, Gökhan Zan, Baros, Cana, Hakan, Yekta, Culio, Stancu, Servet, Kazım
Teknik Direktör: Gheorghe Hagi

Karabükspor: Tomic, Şenol, Hakan Özmert, Cernat, Deumi, Diego Coelho, Seric, İlhan, Muhammet Özdin, Hakan Söyler, Ragued
Teknik Direktör: Yücel İldiz


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