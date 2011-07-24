Galatasaray: 0 - Inter: 0

T24 - Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı özel maçta Inter Milan'la 0-0 berabere kaldı.Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Bochum şehrindeki Rewirpower Stadı'nda İtalya’nın güçlü takımlarından Inter Milan’la karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken sarı-kırmızılı ekip oynadığı futbolla göz doldurdu.

Karşılaşmanın 66. dakikasında onlarca meşalenin aynı anda tribünlerde yakılmasından sonra sahayı duman kapladı ve hakem oyunu durdurdu. Meşalelerin söndürülmesi ve bir daha yakılmaması yönünde yapılan anonslar işe yaramayınca Galatasaray Kaptanı Arda Turan eline mikrofonu aldı ve gurbetçilerimize seslendi. Arda'nın uzun süre dil dökmesinin ardından meşaleleri söndüren taraftarlar Galatasaray lehine tazehüratlar yaptı ve oyun tekrar kaldığı yerden başladı.





MAÇTAN AYRINTILAR



- Maç sona erdi...

- Dk. 82: Baros'un pasında Yekta ceza sahası dışından plase vurdu ama Orlandoni topu yatarak kontrol etti.

- Dk. 76: Selçuk sağ kanattan korneri kullandı Arda'nın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

- Oyun tekrar devam ediyor...

- Arda eline mikrofonu alarak tribünlere meşale yakmamaları için seslendi... Arda uzun süre taraftarlara dil döktükten sonra meşaleleri söndürtmeyi başardı...

- Dk. 66: Tribünlerde yakılan meşaleler yüzünden oyun alanını duman kapladı... Oyuna kısa bir ara verildi...

- Dk. 64: Selçuk sol kanattan serbest vuruşu kullandı ceza sahasına ordasında kimse topa dokunmayınca top doğrudan auta çıktı.

- Dk. 58: Galatasaray'da oyuncu değişikliği. Johan Elmander yerine Milan Baros oyuna girdi.

- Dk. 57: Galatasaray'da Servet sarı kart gördü.

- Dk. 47: Arda'nın pasında Sabri ceza sahası sağ çaprazında topla buluştu.... İçeriye pasında Elmander topun üstünden atlatı ama meşin yuvarlağı bıraktığı noktada Caldirola topu uzaklaştırdı.

- Karşılaşmada ikinci yarı Inter'li oyuncuların vuruşuyla başladı...



- İlk yarı sona erdi...

- Dk. 45+2: Elmander ceza sahasına girdi... İki kişinin arasından geçti ve yerde kaldı... Hakem pozisyonu aldatmaya yönelik hareket olarak değerlendirdi ve Elmander'e sarı kart gösterdi...

- Dk. 38: Inter tehlikeli geldi... Eto'o ceza sahasına sağ taraftan girdi... Şutunu çekti... Top direkten oyun alanına döndü...

- Dk. 36: Selçuk korneri paslaşarak kullandı Sabri'nin ceza sahasına ortasında Servet arka direkte kafa vuruşunda Orlandoni topu son anda kornere gönderdi.

- Dk. 34: Arda yaklaşık 35 metreden şutunu çektii... Aut...

- Dk. 32: Arda'nın ara pasında Ujfalusi topla buluştu... Ujfalusi'nin topu attığı noktada hiçbir sarı-kırmızılı oyuncu yok...

- Dk. 23: Sabri'nin sol kanattan arapasında Arda Orlandoni ile karşı karşıya kaldı ama topu kontrol edemeyince top auta çıktı.

- Dk. 18: Senijder'ın direkt kaleye vurduğu serbest vuruşta kaleci Aykut parmaklarının ucuyla topu kornere gönderdi...

- Dk. 15: Kazım'ın yaklaşık 30 metreden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Orlandoni'de kaldı...

- Dk. 10: Arda şık hareketlerle sol kanatta topu önüne aldı... Selçuk'la paslaştı... Selçuk en sağda Ujfalusi'yi gördü... Ujfalusi kafayla Arda'ya indirdi... Arda'nın rövaşatasında köşeye giden top Orlandoni'de kaldı...

- Dk. 7: Castellazi maça devam edemeyecek.... Yerine Orlandoni oyuna girdi...

- Dk. 5: Inter Milan'da kaleci Castellazzi, Kazım ile çarpışması sonucunda sakatlandı ve tedavisi için maça ara verildi.

- Dk. 4: Arda'nın pasında Sabri'nin ceza sahası dışından vuruşunda Castellazzi topu iki hamlede kontrol etti.

- Mücadele Galatasaraylı oyuncuların vuruşuyla başladı...