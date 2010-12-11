Galatasaray: 0 - Gençlerbirliği: 2

T24 - Galatasaray, UEFA Kupası'nı kazandığı 2000 yılında sayısız dünya devlerini yıktığı Ali Sami Yen'de aynı ruhu taşımadığını bir kez daha gösterdi.



Sarı-Kırmızılılar, unutamayacağı başarılar ve maçlar oynadığı mabedi Ali Sami Yen'e 2-0'lık Gençlerbirliği mağlubiyeti ile veda etti. Habertürk'ün haberine göre, Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşmasına etkili başlayan taraf konuk ekip oldu. Gençlerbirliği henüz 34. saniyede Hurşut'un attığı golle 1-0 öne geçti.





"Sami Yen hakkını helal etmiyor"





Galatasaray yediği golün şokunu üzerinden henüz atamadan 2. golü kalesinde görüyordu ki Ufuk son anda Billy Mehmet'in vuruşunu kurtardı.



Bu arada soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, kötü oyuna "Sami Yen hakkını helal etmiyor" şeklindeki tezahüratla tepki gösterdi.





2. gol geldi



Galatasaray Gençlerbirliği karşısında baskı kursa da golü bulamadı. 25. dakikada Orhan Şam sağ kanattan ceza sahasına deyim yerindeyse elini kolunu sallaya sallaya girdi ve Ufuk'un üstünden topu ağlara gönderdi: 2-0.



İlk 45 dakikanın bu skorla geçildiği mücadelede ikinci yarıda Mehmet Batdal ve Arda Turan'ın da oyuna girmesiyle hareketlenen Galatasaray bir türlü golü bulamadı.





Yönetim istifa



Sarı Kırmızılı taraftarlar dakikalar ilerledikçe stadı boşaltmaya başlarken "Yönetim istifa" şeklindeki tezahüratla ikinci yarıdan itibaren tribünleri deyim yerindeyse inletti.



Ancak ilerleyen dakikalarda Galatasaray bir türlü Gençlerbirliği kalecisi Serdar'ı geçemedi ve karşılaşma Gençlerbirliği'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.





