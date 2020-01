Galatasaray 0 - Gençlerbirliği 1

Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya gelen Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşmasında, gülen taraf Gençlerbirliği oldu.

Özgür Yankaya'nın yönettiği mücadelede, Gençlerbirliği'nin tek golünü 60. dakikada Vleminckx atarken, 83. dakikada Dider Drogba bir penaltıyı gole çeviremedi. Maçın 86. dakikasında Galatasaraya'ın savunma oyuncusu Gökhan Zan rakibine vurduğu gerekçesiyle hakemden kırmızı kart gördü.

Galatasaray, özellikle maçın ilk yarısında yakaladığı net pozisyonları gole çeviremeyerek taraftarlarına adeta saç baş yoldurttu. Sarı kırmızılıar böylece, Fatih Terim'in cezalı olduğu ikinci karşılaşmada da üç puan alamazaken 192 dakikadır da gol atamadı. Galatasaray geçtiğimiz hafta da Eskişehirspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı.

3 oyuncuya kesik

Sarı-kırmızılı ekipte son yapılan Eskişehirspor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden 3 oyuncu kesik yedi. Sarı kart cezalısı durumuna düşmesi nedeniyle Gençlerbirliği'ne karşı şans bulamayan Felipe Melo'nun yanı sıra, Hakan Balta, Sabri Sarıoğlu ve Amrabat maça yedekler arasında başladı.

Hamit Altıntop ve Eboue takıma döndü

Galatasaray'da Eskişehirspor maçının yedekleri arasında bulunan ancak süre alamayan Hamit Altıntop ile Eboue, Gençlerbirliği maçında yeniden formalarına kavuştu. Her iki oyuncu da maça ilk 11'de başlayarak yeniden takımdaki yerlerini aldı. Sarı-kırmızılı takımda, Riera, Yekta Kurtuluş ve Emre Çolak da ilk 11'de yeniden sahaya çıkan diğer isimler oldu.

Emre Çolak formasına kavuştu

Galatasaray'ın genç oyuncusu Emre Çolak, uzun bir aranın ardından yeniden Gençlerbirliği maçıyla formasına kavuştu. Ligde en son 20. haftadaki Bursaspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan, 21. haftadaki Medical Park Antalyaspor maçında ise 80. dakikada oyuna dahil olan Emre Çolak, ardından ligde Akhisar Belediyespor, Orduspor ve Eskişehirspor, UEFA şampiyonlar ligi'nde ise Schalke 04 maçında süre alamamıştı.

Drogba penaltı kaçırdı'

Mücadelenin 60. dakikasında Gençlerbirliği Björn Vleminckx'in golü ile 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Galatasaray'da oyuna Drogba girdi. Drogba'nın girişiyle Galatasaray rakip kaleye yükselndi. 83. dakikada Didier Drogba, Özgür ile ceza sahası içinde ikili mücadeleye girdi, dengesini kaybedip düştü, bu pozisyonda hakem penaltı kararı verdi.

Hakemin bu kararı Gençlerbirliği oyuncularının aşırı tepkisine neden oldu. Hakem Gençlerbirliği'nden Aykut Demir'e itirazlarından dolayı sarı kart gösterdi.

Didier Drogba penaltıyı kullanmak için topun başına geldi. Tecrübeli oyuncu penaltıdan topu yandan auta gönderdi. Penaltıyı kaçırab Drogba zeminin bozukluğuna isyan etti

Terim'in cezası sürüyor, Hasan Şaş döndü

Orduspor maçında müsabaka hakemine yönelik söylemi nedeniyle 3 maç ceza alan Fatih Terim, Gençlerbirliği karşısında da kulübede görev yapamadı. Terim, cezasının ikinci maçını Gençlerbirliği'ne karşı çekerken, Hasan Şaş bir maçlık cezasını Eskişehirspor mücadelesinde doldurup, takıma döndü. Fatih Terim, mücadeleyi locasından takip etti.

Dany kadroda yok

Sarı kart cezalısı olması nedeniyle Eskişehirspor maçında oynayamayan Dany, Gençlerbirliği maçında ise sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Tedavisi sonrası takımla çalışmalara başlamasına karşın ağrıları devam ettiği öğrenilen Dany, dün takımının kamp kadrosundan çıkarılmıştı. Öte yandan, sakatlığı süren Elmander de yine kadroya giremedi.

Alev Ercins'e plaket verildi

Galatasaray'ın iç saha maçlarında organize edilen “Efsaneler Anılıyor” organizasyonunun konuğu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Alev Ercins oldu.

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda 20 sezon forma giydiği aktarılan Alev Ercins'e karşılaşma öncesi plaket verildi.

Taraftarların bilet tepkisi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Schalke 04 ile yapacağı maça bilet bulamayan taraftarlar, yönetime pankartlı tepki gösterdi. Maç başlamadan önce kale arkası Pegasus Tribünü'ne, “Haydi söyle, her maçına gelmedik mi?” pankartı açan taraftarlar, “Haydi söyle, her maçına gelmedik mi? Haydi söyle, uğruna can vermedik mi? Haydi söyle, kimler gidiyor Schalke'ye. Haydi söyle!” tezahüratı yaparak, tepkilerini dile getirdi.

Gençlerbirliği'nde 3 eksik

Gençlerbirliği takımı, Galatasaray karşılaşmasına 3 eksikle çıktı. Ankara temsilcisinde kırmızı kart cezalısı Ermin Zec, sarı kart cezalısı Cem Can ve sakatlığı bulunan Hurşut Meriç, Galatasaray deplasmanında kadroda yer alamadı.