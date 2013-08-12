Süper Kupa Galatasaray'ın

TFF Süper Kupa maçında Galatasaray, normal süresi 0-0 biten mücadelenin uzatma bölümünde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek, kupanın sahibi oldu.

Normal süresi 0-0 sona eren dev finalde Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Didier Drogba'nın 99. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

İki takım geçen yıl 12 Ağustos'ta Erzurum'da karşılaşmış ve 3-2'lik sonuçla kupayı müzesine götüren taraf Galatasaray olmuştu.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Selçuk Yula için 1 dakikalık saygu duruşu yapıldı.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, geçen sezondan kalan cezası nedeniyle Kayseri'deki dev maçta sahaya çıkamadı.

2012-2013 sezonunda ligi zirvede tamamlayan Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Kayseri Kadir Has Stadı'nda Süper Kupa'yı elde etmek için kozlarını paylaştı.

Süper Kupa finaline iki takımda tempolu ve istekli başladı. İlk dakikalarda ileri uçta Sow ile etkili olan F.Bahçe ilk pozisyonunu da Senegalli yıldızı ile yakaladı. Sağ kanattan gelişen Fenerbahçe atağında Mehmet Topuz, pasını ceza alanı ön çizgisi yakınlarındaki Webo'ya verdi. Webo'da pasını Sow'a verdi. Golcü oyuncu, ceza alanına girer girmez sağ çaprazdan şutunu çekti ama top kaleci Muslera'da kaldı.

Maçın ilk 15 dakikasında Fenerbahçe, rakibine oranla daha organize bir oyun ortaya koyarken, iki takım da özellikle savunmada kontrollü bir görüntü çizdi.

20. dakikada Galatasaray Didier Drogba ile maçın en net fırsatından yararlanamadı. Amrabat'ın sağdan ortasında kaleci Mert topa sahip olamadı. Seken topu takip eden Drogba altıpas içinde vuruşunu yaptı fakat Mert açıyı daraltarak gole izin vermedi.

Maçın temposunun arttığı dakikalarda hem F.Bahçe hem de G.Saray üst üste pozisyonlar bulmayı başladı. Geriye dönmekte zorlanan sarı-kırmızılılar, F.Bahçe atakları kalesinde görmekten kaçamadı. Maçın başından itibaren Sow ile etkili olan F.Bahçe orta alanda pas trafiğini iyi yaparak ileri uçta Senegalli golcüyü bol bol pozisyona soktu.

İlk yarım saatlik zaman diliminin ardından rakip kalede baskı kuran Galatasaray, Melo ile golü aradı. Melo'nun ceza alanı dışından şutunda top üstten az farkla dışarı çıktı. 41. dakika Galatasaray bir kez daha gole yaklaştı. Bu kez pozisyonun aktörü Amrabat idi. Sneijder'in ceza sahası sol çaprazına gönderdiği pası Drogba içeri çevirdi. Amrabat'ın vuruşunda Mert iki hamlede topu kontrol etti.

İki takım da girdikleri pozisyonlardan sonuç alamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf G.Saray oldu. Rakip kalede baskı kuran sarı-kırmızılılar Sneijder ile gole yaklaştı.Sneijder'in harika bir şutunu Mert aynı güzellikle kornere gönderdi.

Karşılaşmada ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe yaptı. Cristian Baroni oyundan çıkarken yerine yeni transfer Alper Potuk dahil oldu.

KIRMIZI KART (BRUNO ALVES): Galatasaray hızlı bir atağa çıktığı sırada Bruno Alves, Melo'ya yaptığı faulden sonra önce ikinci sarı kartı ve ardından kırmızı kartı gördü.

Alves'in 63. dakikada atılmasıyla 10 kişi kalan Fenerbahçe, Galatasaray karşısında boş alanlar vermeye başladı. Fenerbahçe'nin eksik kalmasını iyi değerlendiren sarı-kırmızılılar rakip kalede net gol posizyonlarına girmeye başladı. Bunlardan en netini Selçuk ile yakalan G.Saray sonuç alamadı. Rakip yarı alanda sol kanatta topla buluşan Drogba, arka direkteki Selçuk'un tam ayağına ortasını yaptı ama Selçuk'un vuruşu uzak direğin yanından dışarıya gitti.

Kalan dakikalarda da gol olmayınca maçın normal süresi 0-0 sona erdi ve mücadele uzatmaya gitti.

İlk uzatma devresine hızlı giren Galatasaray, 10 kişi mücadele eden Fenerbahçe kalesinde aradığı golü Drogba ile buldu.

GOL 99.DK (DROGBA): Sol kanadı çok etkili kullanan Galatasaray, baskıyı iyice arttırdığı dakikalarda Hakan Balta'nın ortasında Drogba, çok sert bir kafa vuruşu yaptı ve yerden de seken top ağlarla buluştu:1-0.

Karşılaşmanın ilk uzatma dakikası G.Saray'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci uzatma devresine Fenerbahçe pozisyonla başladı. Sow ile direği geçemeyen sarı-lacivertliler beraberlik fırsatını değerlendiremedi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve G.Saray, Drogba'nın attığı golle F.Bahçe'yi 1-0 yenerek kupayı ikinci kez müzesine götürdü.



Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Bülent Yıldırım, Ekrem Kan, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Eboue, Gökhan Zan, Semih Kaya, Hakan Balta, Hamit Altıntop (Dk. 80 Umut Bulut), Selçuk İnan, Melo, Amrabat (Dk. 80 Erman Kılıç), Sneijder (Dk. 108 Emre Çolak), Drogba

Fenerbahçe: Mert Günok, Mehmet Topuz, Alves, Bekir İrtegün, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Emre Belözoğlu (Dk. 104 Caner Erkin), Cristian ( Dk. 57 Alper Potuk), Kuyt, Sow, Webo (Dk. 81 Kadlec)

Gol: Dk. 99 Drogba (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 63 Alves (Fenerbahçe)