Galatasaray: 0 - Bursaspor: 2

T24 - Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda Galatasaray ile Bursaspor karşı karşıya geldi.
Son şampiyon Bursaspor, 2. haftada Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de yıktı. 2-0'lık skorla yeşil-beyazlılar 2'de 2 yaparken, Galatasaray yine puansız kaldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre;
İlk yarı
Dakika 1. Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Bursaspor başladı
Dakika 2. Sol Kanattan Kewell süratli bir şekilde ceza sahasına girmek üzereyken Stepanov son anda topa müdahale etti, topu taca gönderdi
Dakika 3. Ali Turan iel Neill arasındaki anlaşmazlıkta top Volkan'ın önünde kaldı Neill daha çabuk davranarak topu kalecisi Ufuk'a kazandırdı
Dakika 4. Mustafa Sarp aldığı pasla hızlır bir şekilde ceza sahasına sokuldu kaleyi görür görmez şutunu çekti kaleci Ivankov yatarak topu kontrol etti
Dakika 5. Ali Turan kendisine yapılan press sonucu kalecisi Ufuk'a geri pasını verdi Ufuk topa kötü vurdu defans tehlikeyi uzaklaştırdı
Dakika 6. Baros sağ kanattaki Barış'a pasını verdi Barış ceza sahasına ortasını yaptı defans topu uzaklaştırdı
Dakika 7. Barış Arda'ya pasını verdi Arda Ozan'ı geçti kendini yerde buldu hakem faulü verdi Galatasaray sağ taraftan serbest vuruş kullanacak
Dakika 8. Kewell serbest vuruşu ceza sahasına ortaladı Servet yükseldi vuramadı top Stepanov'un kafasına çarptı kornere çıktı
Dakika 9. Kewell korneri kullandı kaleci Ivankov son anda kornere çeldi topu
Dakika 10. Korneri Arda kullandı defansdan seken top tekrar kornere çıktı
Dakika 11. Ergiç sağ kanattanki Volkan'a pasını verdi Volkan Hakan Balta ile karşı karşıya geldi Volkan Hakan'a çalım atmak istedi top taca çıktı Volkan yerde kaldı kısa süreli sakatlık geçirdi tac atışını Galatasaray kullanacak
Dakika 12. Tedavisini yaptıran Volkan tekrar oyun alanına döndü
Dakika 13. Orta sahada Ayhan sağ kanattaki Arda'ya uzun bir pas attı, Arda hızlı giden topa yetişemedi top dışarı çıktı
Dakika 14. Kewell sol kanattan topa süratli bir şekilde ilerlerken Ali Turan Kewell'a faul yaptı hakem Ali Turan'ı uyardı
Dakika 15. Serbest vuruşu Kewell ceza sahasına ortaladı Baros topa yükseldi hakem düdüğünü çaldı kaleci Ivankov'a faul yapıldığı belirtti
Dakika 15. Ani gelişen Bursaspor atağında sağ kanattan Volkan topu ceza sahasına çevirdi Ufuk yatarak topa müdahale etti dönen top Ergiç'in önünde kaldı ve topu ağlara gönderdi 0-1
Dakika 17. Baros sol kanattan topla ilerlerken oyun alınına ikinci bir top daha girince hakem oyunu durdurdu
Dakika 18. Kewell ile Hüseyin arasındaki tartışmaya hakem müdahale etti iki oyuncuyuda uyardı
Dakika 19. Mustafa Sarp topu kaptı ilerlerken Volkan kendisine arkdan müdahale etti Mustafa yerde kaldı hakem faulü verdi Volkan'a sarı kartı gösterdi
Dakika 20. Baros Arda'ya pasını verdi Arda Barış'ı gördü Barış ceza sahasına ortaladı kaleci Ivankov rahatlıkla topu kontrol etti
Dakika 21. Arda ve Barış'ın presi sonucu topu Ayhan kaptı
Dakika 22. Batalla Sercan'a pasını verdi Sercan Neill'e çalımı attı yerde kaldı hakem faulü verdi
Dakika 23. Volkan sağ kanattan süratli bir şekilde çizgiye kadar indi kaleye şutunu çekti kaleci Ufuk topu rahatlıkla kontrol etti
Dakika 24. Arda aldığı uzun pasla sağdan çizgiye indi ceza sahasına ortasını yaptı Ömer topu kornere gönderdi
Dakika 25. Ayhan sol kanattaki Hakan Balta'ya pasını verdi Hakan ceza sahasına kötü bir orta yaptı defans topu uzaklaştırdı
Dakika 26. Bu pozsiyonda Stepanov takım arkadaşı ile çarpıştı yerde kaldı oyun kısa süreliğine durdu
Dakika 27. Oyun tekrar başladı
Dakika 28. Bursaspor ceza sahasında oluşan karambolde top Ayhan'ın önünde kaldı Ayhan şutunu çekmedi topu Baros'a verdi Baros şutunu çekti top defandan döndü
Dakika 29. Arda sağ kanattan ceza sahasına nefis bir orta yaptı Kewell topu indirdi top Mustafa Sarp'ın önünde kaldı ama topun kontrolünü kaybedince mutlak golü de kaçırmış oldu
Dakika 30. Bursaspor'da Stepanov orta sahası geçtikten sonra kaleye şutunu gönderdi top farklı bir şekilde dışarı çıktı
Dakika 31 Arda sağ kanattan ilerlerken Vederson'a çalımını attı kendi yerde kaldı hakem faulü verdi
Dakika 32. Mustafa Sarp topu Volkan'ın üstünde aşırmak isterken top Volkan'da kaldı defansı 2'e 3 yakalayan Bursaspor mutlak gol fırsatı yakaldı Volkan ceza sahasındaki Ergiç'e pasını verdi Ufuk ile karşı karşıya kalan Ergiç'in şutunu Ufuk yatarak kontrol etti ve golü önledi
Dakika 33. Arda sağ kanattan ceza sahasındaki Baros'a güzel bir pas verdi Baros topa vurdu defansın müdahalesiyle top kornere çıktı
Dakika 34. Kornerden gelen top ceza sahasında kafa ile Baros'un önüne indirildi kaleci ile karşı karşıya kalan Baros mutlak golü atamadı
Dakika 35. Kewell ceza sahasının dışından kaleye şutunu çekti Ivankov köşeden topu kornere çeldi
Dakika 36. Baros sağdan ortasını yaptı Vederson topu kornere gönderdi
Dakika 37. Korner atışını Kewell kullandı kavisli giden top kimseye dokunmadan dışarı çıktı
Dakika 38. Baros Kewell'a pasını verdi Kewell ceza sahasına girerken topun kontrolünü kaybetti
Dakika 39. Ozan İpek Batalla'ya pasını verdi Batalla'nın topuna defans müdahale etti top Vederson'un önünde kaldı onun çektiği şut farklı bir şekilde dışarı çıktı
Dakika 40. Neill'in uzun ve derin pasında Baros topu kontrol etti defansı çalımlamak isterken topu kontrolünü kaybetti kaleci Ivankov çıkıp topu kontrol etti
Dakika 41. Sercan'a atılan uzun pas da Neill topu Sercan'dan kaptı Sercan'ı çalımladı yerde kaldı hakem faulü verdi
Dakika 42. Baros ceza sahasında topu kontrol etti döndü kaleye şutunu çekti Ömer yatarak topun önünü kesti top kornere çıktı
Dakika 43. Baros'a derinlemesine atılan pas da Ömer topa müdahale etmek istedi yerde kaldı hakem Baros'un hareketine faul kararı verdi
Dakika 44. Neill Ali Turan'a pasını verdi Ali Turan topu sol kanata gönderdi kötü giden topu defans rahatlıkla kontrol etti
Dakika 45. İlk yarıya 1 dakikalık uzatma süresi eklenecek
Dakika 45. Volkan çalım atmak isterken ayağı kaydı yere düşerken topu elle kendi önüne çekti bütün Galatasaraylılar ikinci sarıdan kırmızı kart beklediler. İtirazlarından dolayı hakem Ayhan ve Baros'a sarı kart gösterdi
Dakika 45+1 Hakem ilk yarıyı bitirdi İkinci yarı
Dakika 46. İkinci yarıya Galatasaray başladı
Dakika 47. Arda sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı Ergiç topu kornere gönderdi
Dakika 48. Ani gelişen Bursaspor atağında Volkan topla Galatasaray kalesine giderken Ayhan son anda kademeye girdi topun kornere gitmesine neden oldu
Dakika 48. Kullanılan korner atışında Ömer ve Barış topa çıktılar havada çarpışan iki oyuncu yerde kaldı ve sakatlık geçirdiler
Dakika 50. Sakatlık nedeniyle duran oyunu kaleci Ufuk topu sahaya sürerek başlattı
Dakika 51. Mustafa Sarp topu kaptı pasını Baros'a verdi Baros topla beraber dönemedi defans tehlikeyi uzaklaştırdı
Dakika 52. Tedavisini tamamlayan Ömer de oyuna dahil oldu
Dakika 53. Baros Arda güzel bir hareketle pasını verdi Stepanov Arda'dan daha çabuk davrandı ve tehlikeyi uzaklaştırdı
Dakika 54. Gelişen Bursaspor atağında Ufuk ile Neill arasındaki anlaşmazlıkta top kornere çıktı
Dakika 55. Vederson'un kullandığı köşe vuruşu diğer köşeden dışarı çıktı
Dakika 56. Kewell Barış'a pasını verdi Barış Hakan'ı gördü Hakan ceza sahasına orta yapmak istedi Volkan'a çarpan top kornere çıktı
Dakika 57. Neiil uzun bir pasla sağ kanattaki Hakanla topu buluşturdu Hakan ceza sahasındaki Baros'a pasını verdi Baros defansdan sıyrıldı Ivankov çıktı son anda topu kontrol etti
Dakika 58. Arda Baros'a pasını verdi Baros ceza sahasında ortasını yaptı Stepanov topu kornere gönderdi
Dakika 59. Kewell'ın kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defans topu kornere gönderdi
Dakika 60. Korner atışında topu Arda aldı ceza sahasına ortasını yaptı Ivankov çıktı ve rahatlıkla topu kontrol etti
Dakika 61. Hüseyin Batalla'ya pasını verdi Batalla aldığı topla çizgiye indi ortasını yapmak istedi top dışarı çıktı
Dakika 62. Baros Kewell ile tek top oynamak istedi verdiği pas da Ali Tandoğan araya girdi topu kalecisi Ivankov'a kazandırdı
Dakika 63. Sercan topla ceza sahasına girdi çalımlarla önünü açtı Volkan'a pasını verdi Volkan'ın şutunda Ufuk mutlak bir golü önledi
Dakika 64. Ani gelişen Galatasaray atağında Barış sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı kimse topa dokunamayında top ceza sahasının dışına çıktı
Dakika 65. Galatasaray yarı sahasındaki ikili mücadelede Volkan yerde kaldı hakem faulü verdi
Dakika 66. Batalla sağ kanattan geldi ortasını yaptı Neill topa müdahale etti topu kornere gönderdi
Dakika 67. Bursaspor'da Sercan oyundan alınırken yerine Leo Nunez oyuna girdi
Dakika 68. Kewell sol kanattan süratli bir şekilde ceza sahasına girerken yerde kaldı Hüseyin sarı kartı gördü
Dakika 69. Arda serbest vuruşu kaleye kavisli bir şekilde şut olarak gönderdi Ivankov köşeden topu kornere çeldi
Dakika 70. Barış oyundan alındı yerine Elano oyuna girdi
Dakika 71. Korner atışında Servet yükseldi topa dokunamadı
Dakika 72. Bekir Ozan Has oyuna girerken Batalla oyun kenarına alındı
Dakika 74. Ali Turan topu Nunez'e kaptırdı, çalım atmak isteyen Nunez yerde kaldı hakem devam dedi, Nunez yerden kalkamayınca Bursasporlular topu taca gönderdi
Dakika 75. Hakem itirazlarından dolayı Elano'ya sarı kart gösterdi
Dakika 76. Hızlı gelişen Bursaspor atağında Volkan ceza sahasında topla buluştu çalımını attı şutunu çekti top dışarı çıktı
Dakika 77. Bekir Ozan'a yaptığı hareket sonrasında Kewell hakemden sarı kart gördü
Dakika 78. Kullanılan serbest vuruşda ceza sahası içinde oluşan karambolde Volkan'ın pozisyonu ofsayt
Dakika 79. Arda sağ kanattan sol kanata geçti ceza sahasına girmek üzereyken kaleye şutunu gönderdi defans topa dokunamadı kaleci Ivankov son anda topa müdahale etti
Dakika 80. Neill orta sahadan Baros'a pasını verdi ortada kalan topa Elano vurmak istedi defans topu uzaklaştırdı
Dakika 82. Ergiç ceza sahasının dışından kaleye şutunu çekti defansa çarpan top kaleci Ufuk'u yanılttı ve top ikinci kez Galatasaray filelerine gitti. 0-2Dakika 84. Ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Baros ve kaleci Ivankov arasındaki tartışma sonrasında Ivankov sarı kart gördü
Dakika 85. Arda'nın pasında Baros ceza sahasında topu kontrol etti dönmek isterken defans topu uzaklaştırdı
Dakika 86. Volkan Şen'in yerine Steinert oyuna dahil oldu
Dakika 87. Arda sağdan ortasını yaptı defans topu kornere gönderdi
Dakika 88. Korner atışında top Mustafa Sarp'ın önünde kaldı onun şutunu Ivankov rahatlıkla kontrol etti
Dakika 89. Vederson sol kanattan geldi ceza sahasındaki Nunez'e ortasını yaptı Nunez topa dokundu top kaleci Ufuk'da kaldı
Dakika 90. Maçın dördüncü hakemi uzatma süresinin 6 dakika olduğunu belirtti
Dakika 90+2. Nunez sol kanattan geldi ceza sahana girdi kaleye şutunu çekti top defandan döndü
Dakika 90+6. Hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı.