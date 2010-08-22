Galatasaray: 0 - Bursaspor: 2

T24

İlk yarı



İkinci yarı



Dakika 1. Karşılaşmaya başlama vuruşu ile Bursaspor başladıDakika 2. Sol Kanattan Kewell süratli bir şekilde ceza sahasına girmek üzereyken Stepanov son anda topa müdahale etti, topu taca gönderdiDakika 3. Ali Turan iel Neill arasındaki anlaşmazlıkta top Volkan'ın önünde kaldı Neill daha çabuk davranarak topu kalecisi Ufuk'a kazandırdıDakika 4. Mustafa Sarp aldığı pasla hızlır bir şekilde ceza sahasına sokuldu kaleyi görür görmez şutunu çekti kaleci Ivankov yatarak topu kontrol ettiDakika 5. Ali Turan kendisine yapılan press sonucu kalecisi Ufuk'a geri pasını verdi Ufuk topa kötü vurdu defans tehlikeyi uzaklaştırdıDakika 6. Baros sağ kanattaki Barış'a pasını verdi Barış ceza sahasına ortasını yaptı defans topu uzaklaştırdıDakika 7. Barış Arda'ya pasını verdi Arda Ozan'ı geçti kendini yerde buldu hakem faulü verdi Galatasaray sağ taraftan serbest vuruş kullanacakDakika 8. Kewell serbest vuruşu ceza sahasına ortaladı Servet yükseldi vuramadı top Stepanov'un kafasına çarptı kornere çıktıDakika 9. Kewell korneri kullandı kaleci Ivankov son anda kornere çeldi topuDakika 10. Korneri Arda kullandı defansdan seken top tekrar kornere çıktıDakika 11. Ergiç sağ kanattanki Volkan'a pasını verdi Volkan Hakan Balta ile karşı karşıya geldi Volkan Hakan'a çalım atmak istedi top taca çıktı Volkan yerde kaldı kısa süreli sakatlık geçirdi tac atışını Galatasaray kullanacakDakika 12. Tedavisini yaptıran Volkan tekrar oyun alanına döndüDakika 13. Orta sahada Ayhan sağ kanattaki Arda'ya uzun bir pas attı, Arda hızlı giden topa yetişemedi top dışarı çıktıDakika 14. Kewell sol kanattan topa süratli bir şekilde ilerlerken Ali Turan Kewell'a faul yaptı hakem Ali Turan'ı uyardıDakika 15. Serbest vuruşu Kewell ceza sahasına ortaladı Baros topa yükseldi hakem düdüğünü çaldı kaleci Ivankov'a faul yapıldığı belirttiDakika 15. Ani gelişen Bursaspor atağında sağ kanattan Volkan topu ceza sahasına çevirdi Ufuk yatarak topa müdahale etti dönen top Ergiç'in önünde kaldı ve topu ağlara gönderdi 0-1Dakika 17. Baros sol kanattan topla ilerlerken oyun alınına ikinci bir top daha girince hakem oyunu durdurduDakika 18. Kewell ile Hüseyin arasındaki tartışmaya hakem müdahale etti iki oyuncuyuda uyardıDakika 19. Mustafa Sarp topu kaptı ilerlerken Volkan kendisine arkdan müdahale etti Mustafa yerde kaldı hakem faulü verdi Volkan'a sarı kartı gösterdiDakika 20. Baros Arda'ya pasını verdi Arda Barış'ı gördü Barış ceza sahasına ortaladı kaleci Ivankov rahatlıkla topu kontrol ettiDakika 21. Arda ve Barış'ın presi sonucu topu Ayhan kaptıDakika 22. Batalla Sercan'a pasını verdi Sercan Neill'e çalımı attı yerde kaldı hakem faulü verdiDakika 23. Volkan sağ kanattan süratli bir şekilde çizgiye kadar indi kaleye şutunu çekti kaleci Ufuk topu rahatlıkla kontrol ettiDakika 24. Arda aldığı uzun pasla sağdan çizgiye indi ceza sahasına ortasını yaptı Ömer topu kornere gönderdiDakika 25. Ayhan sol kanattaki Hakan Balta'ya pasını verdi Hakan ceza sahasına kötü bir orta yaptı defans topu uzaklaştırdıDakika 26. Bu pozsiyonda Stepanov takım arkadaşı ile çarpıştı yerde kaldı oyun kısa süreliğine durduDakika 27. Oyun tekrar başladıDakika 28. Bursaspor ceza sahasında oluşan karambolde top Ayhan'ın önünde kaldı Ayhan şutunu çekmedi topu Baros'a verdi Baros şutunu çekti top defandan döndüDakika 29. Arda sağ kanattan ceza sahasına nefis bir orta yaptı Kewell topu indirdi top Mustafa Sarp'ın önünde kaldı ama topun kontrolünü kaybedince mutlak golü de kaçırmış olduDakika 30. Bursaspor'da Stepanov orta sahası geçtikten sonra kaleye şutunu gönderdi top farklı bir şekilde dışarı çıktıDakika 31 Arda sağ kanattan ilerlerken Vederson'a çalımını attı kendi yerde kaldı hakem faulü verdiDakika 32. Mustafa Sarp topu Volkan'ın üstünde aşırmak isterken top Volkan'da kaldı defansı 2'e 3 yakalayan Bursaspor mutlak gol fırsatı yakaldı Volkan ceza sahasındaki Ergiç'e pasını verdi Ufuk ile karşı karşıya kalan Ergiç'in şutunu Ufuk yatarak kontrol etti ve golü önlediDakika 33. Arda sağ kanattan ceza sahasındaki Baros'a güzel bir pas verdi Baros topa vurdu defansın müdahalesiyle top kornere çıktıDakika 34. Kornerden gelen top ceza sahasında kafa ile Baros'un önüne indirildi kaleci ile karşı karşıya kalan Baros mutlak golü atamadıDakika 35. Kewell ceza sahasının dışından kaleye şutunu çekti Ivankov köşeden topu kornere çeldiDakika 36. Baros sağdan ortasını yaptı Vederson topu kornere gönderdiDakika 37. Korner atışını Kewell kullandı kavisli giden top kimseye dokunmadan dışarı çıktıDakika 38. Baros Kewell'a pasını verdi Kewell ceza sahasına girerken topun kontrolünü kaybettiDakika 39. Ozan İpek Batalla'ya pasını verdi Batalla'nın topuna defans müdahale etti top Vederson'un önünde kaldı onun çektiği şut farklı bir şekilde dışarı çıktıDakika 40. Neill'in uzun ve derin pasında Baros topu kontrol etti defansı çalımlamak isterken topu kontrolünü kaybetti kaleci Ivankov çıkıp topu kontrol ettiDakika 41. Sercan'a atılan uzun pas da Neill topu Sercan'dan kaptı Sercan'ı çalımladı yerde kaldı hakem faulü verdiDakika 42. Baros ceza sahasında topu kontrol etti döndü kaleye şutunu çekti Ömer yatarak topun önünü kesti top kornere çıktıDakika 43. Baros'a derinlemesine atılan pas da Ömer topa müdahale etmek istedi yerde kaldı hakem Baros'un hareketine faul kararı verdiDakika 44. Neill Ali Turan'a pasını verdi Ali Turan topu sol kanata gönderdi kötü giden topu defans rahatlıkla kontrol ettiDakika 45. İlk yarıya 1 dakikalık uzatma süresi eklenecekDakika 45. Volkan çalım atmak isterken ayağı kaydı yere düşerken topu elle kendi önüne çekti bütün Galatasaraylılar ikinci sarıdan kırmızı kart beklediler. İtirazlarından dolayı hakem Ayhan ve Baros'a sarı kart gösterdiDakika 45+1 Hakem ilk yarıyı bitirdiDakika 46. İkinci yarıya Galatasaray başladıDakika 47. Arda sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı Ergiç topu kornere gönderdiDakika 48. Ani gelişen Bursaspor atağında Volkan topla Galatasaray kalesine giderken Ayhan son anda kademeye girdi topun kornere gitmesine neden olduDakika 48. Kullanılan korner atışında Ömer ve Barış topa çıktılar havada çarpışan iki oyuncu yerde kaldı ve sakatlık geçirdilerDakika 50. Sakatlık nedeniyle duran oyunu kaleci Ufuk topu sahaya sürerek başlattıDakika 51. Mustafa Sarp topu kaptı pasını Baros'a verdi Baros topla beraber dönemedi defans tehlikeyi uzaklaştırdıDakika 52. Tedavisini tamamlayan Ömer de oyuna dahil olduDakika 53. Baros Arda güzel bir hareketle pasını verdi Stepanov Arda'dan daha çabuk davrandı ve tehlikeyi uzaklaştırdıDakika 54. Gelişen Bursaspor atağında Ufuk ile Neill arasındaki anlaşmazlıkta top kornere çıktıDakika 55. Vederson'un kullandığı köşe vuruşu diğer köşeden dışarı çıktıDakika 56. Kewell Barış'a pasını verdi Barış Hakan'ı gördü Hakan ceza sahasına orta yapmak istedi Volkan'a çarpan top kornere çıktıDakika 57. Neiil uzun bir pasla sağ kanattaki Hakanla topu buluşturdu Hakan ceza sahasındaki Baros'a pasını verdi Baros defansdan sıyrıldı Ivankov çıktı son anda topu kontrol ettiDakika 58. Arda Baros'a pasını verdi Baros ceza sahasında ortasını yaptı Stepanov topu kornere gönderdiDakika 59. Kewell'ın kullandığı korner atışında ceza sahasında oluşan karambolde defans topu kornere gönderdiDakika 60. Korner atışında topu Arda aldı ceza sahasına ortasını yaptı Ivankov çıktı ve rahatlıkla topu kontrol ettiDakika 61. Hüseyin Batalla'ya pasını verdi Batalla aldığı topla çizgiye indi ortasını yapmak istedi top dışarı çıktıDakika 62. Baros Kewell ile tek top oynamak istedi verdiği pas da Ali Tandoğan araya girdi topu kalecisi Ivankov'a kazandırdıDakika 63. Sercan topla ceza sahasına girdi çalımlarla önünü açtı Volkan'a pasını verdi Volkan'ın şutunda Ufuk mutlak bir golü önlediDakika 64. Ani gelişen Galatasaray atağında Barış sağ kanattan ceza sahasına ortasını yaptı kimse topa dokunamayında top ceza sahasının dışına çıktıDakika 65. Galatasaray yarı sahasındaki ikili mücadelede Volkan yerde kaldı hakem faulü verdiDakika 66. Batalla sağ kanattan geldi ortasını yaptı Neill topa müdahale etti topu kornere gönderdiDakika 67. Bursaspor'da Sercan oyundan alınırken yerine Leo Nunez oyuna girdiDakika 68. Kewell sol kanattan süratli bir şekilde ceza sahasına girerken yerde kaldı Hüseyin sarı kartı gördüDakika 69. Arda serbest vuruşu kaleye kavisli bir şekilde şut olarak gönderdi Ivankov köşeden topu kornere çeldiDakika 70. Barış oyundan alındı yerine Elano oyuna girdiDakika 71. Korner atışında Servet yükseldi topa dokunamadıDakika 72. Bekir Ozan Has oyuna girerken Batalla oyun kenarına alındıDakika 74. Ali Turan topu Nunez'e kaptırdı, çalım atmak isteyen Nunez yerde kaldı hakem devam dedi, Nunez yerden kalkamayınca Bursasporlular topu taca gönderdiDakika 75. Hakem itirazlarından dolayı Elano'ya sarı kart gösterdiDakika 76. Hızlı gelişen Bursaspor atağında Volkan ceza sahasında topla buluştu çalımını attı şutunu çekti top dışarı çıktıDakika 77. Bekir Ozan'a yaptığı hareket sonrasında Kewell hakemden sarı kart gördüDakika 78. Kullanılan serbest vuruşda ceza sahası içinde oluşan karambolde Volkan'ın pozisyonu ofsaytDakika 79. Arda sağ kanattan sol kanata geçti ceza sahasına girmek üzereyken kaleye şutunu gönderdi defans topa dokunamadı kaleci Ivankov son anda topa müdahale ettiDakika 80. Neill orta sahadan Baros'a pasını verdi ortada kalan topa Elano vurmak istedi defans topu uzaklaştırdıDakika 82. Ergiç ceza sahasının dışından kaleye şutunu çekti defansa çarpan top kaleci Ufuk'u yanılttı ve top ikinci kez Galatasaray filelerine gitti. 0-2Dakika 84. Ceza sahasında oluşan karambol sonrasında Baros ve kaleci Ivankov arasındaki tartışma sonrasında Ivankov sarı kart gördüDakika 85. Arda'nın pasında Baros ceza sahasında topu kontrol etti dönmek isterken defans topu uzaklaştırdıDakika 86. Volkan Şen'in yerine Steinert oyuna dahil olduDakika 87. Arda sağdan ortasını yaptı defans topu kornere gönderdiDakika 88. Korner atışında top Mustafa Sarp'ın önünde kaldı onun şutunu Ivankov rahatlıkla kontrol ettiDakika 89. Vederson sol kanattan geldi ceza sahasındaki Nunez'e ortasını yaptı Nunez topa dokundu top kaleci Ufuk'da kaldıDakika 90. Maçın dördüncü hakemi uzatma süresinin 6 dakika olduğunu belirttiDakika 90+2. Nunez sol kanattan geldi ceza sahana girdi kaleye şutunu çekti top defandan döndüDakika 90+6. Hakem maçın bitiş düdüğünü çaldı.