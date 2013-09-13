Galatasaray 3 puana hasret 1-1

Spor Toto Süper Lig’de 2013-14 sezonuna 3 maçta aldığı 1 galibiyet ve 2 beraberlikle başlayan Galatasaray, taraftarı önünde iki haftalık 3 puan hasretini MP Antalyaspor karşısında da dindiremedi ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı kırmızılılar ligde üst üste oynadığı Bursaspor(1-1) ve Eskişehirspor(0-0) maçlarının ardından Antalyaspor maçından da beraberlikle ayrıldı.

TT Arena'da Tolga Özkalfa'nın yönettiği mücadelede konuk ekip MP Antalyaspor'un golünü 20. dakikada Tita kaydetti. Galatasaray'ın beraberlik golü ise 75. dakikada Drogba'nın ayağından geldi...

Bruma taraftarla buluştu

Galatasaray'ın Sporting Lizbon'dan 10 milyon Euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki Bruma, Antalyaspor karşısında 62. dakikada Emre Çolak'ın yerine oyuna dahil oldu.

Kadrolar

Galatasaray: Eray, Eboue , Chedjou, Semih Kaya, Hakan Balta, Amrabat(Dk. 46 Umut Bulut), Melo, Engin Baytar(Dk. 67 Sabri Sarıoğlu), Emre Çolak(Dk. 62 Bruma), Drogba, Burak



MP Antalyaspor: Hakan Arıkan, Serkan Balcı, Emre Güngör, Anton Ferdinand, Gökçek Vederson, Emrah Başşan, Mehmet Sedef, Insa, Isaac Promise, Tita, Milan Baros

Maçın ayrıntıları

Dk. 75: Galatasaray'da sağ kanattan Sabri'nin yaptığı ortada Drogba topu filelere gönderdi.. 1-1

Dk. 62 G.Saray'ın yeni transferi Bruma Emre Çolak'ın yerine oyuna giriyor...

Galatasaray maçın ikinci yarısına Amrabat-Umut Bulut değişikliği ile başlıyor...

İlk yarı 1-0 Antalyaspor üstünlüğü ile sona eriyor...

Dk. 20: Savunma arkasına atılan topta Tita çok sert ve düzgün vuruşl topu filelere gönderdi... 0-1

Mücadeleye evsahibi Galatasaray başlıyor...



Tribünler Metin Oktay ve Baros'u unutmadı

Galatasaray - MP Antalyaspor maçı için tribünleri dolduran taraftarlar "Taçsız Kral" Metin Oktay'ın ölüm yıldönümünü unutmadı. Sarı kırmızılılar ayrıca MP Antalyaspor forması giyen Çek forvet Milan Baros için de "Evine hoşgeldin Baros" pankartı açtı.