Galatasaray - Trabzonspor maçından notlar

Karşılaşmanın ilk yarısının sonlarına doğru bir pozisyonda Barış ile Sabri arasında tartışma yaşandı.

Sabri, kendisine pas vermek yerine topu taca atan Barış'a sert bir şekilde bağırınca, gurbetçi futbolcu karşılık verdi. İkili arasında kısa bir süre gerginlik yaşanırken, kaptan Arda, Barış ve Sabri'yi sakin olmaları için uyardı.

Maçta, gelişen bir Trabzonspor atağında Gökhan da kendisine pas atmayan Alanzinho'ya tepki gösterdi.

-NOTLAR-

-İkinci yarının başında attığı gol sonrasında Arda, sevincini yedek kulübesinde bulunan genç oyuncularla paylaştı.

-Galatasaraylı taraftarlar, Trabzonspor'un 61. dakikadaki kutlamalarını engellemek için, bu dakika geldiğinde tezahüratlarını arttırdı. Taraftarların, futbolculardan ''61. dakikada 3-1'' isteği ise gerçekleşmedi.

-Karşılaşmanın 69'uncu dakikasında Sabri, mutlak bir golü önledi. Bu dakikada Engin'in mükemmel vuruşunda filelere giden topu çizgi üzerinde kafayla çıkaran Sabri, takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

-Maçın 76. dakikasında oyuna alınan Galatasaray A2 takımından Berkin Kamil Arslan, ilk kez (A) takım forması giydi.

-Karşılaşmanın 80. dakikasında sakatlanan Sabri, değiştirilmek için kenara işaret etti. Bir süre sekerek koşmaya çalışan Sabri, daha sonra saha içine çöktü. Sabri, 1 ay sonra çıktığı maçta yine şanssızlık yaşayarak sakatlandı.

-Trabzonspor'da Giray sakatlanınca, 3 oyuncu değişikliğini daha önce yapan bordo-mavililer, uzatma dakikalarını 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

-Tribündeki bir taraftar, sürekli düdük çalarak oyuncuları yanıltmaya çalıştı. Taraftarın, hakemin bitiş düdüğünü çalışını dahi taklit etmesi dikkati çekti.





Galatasaray'a sezon başında Rusya'nın CSKA Moskova takımından kiralık olarak transfer edilen Caner, ilk golünü Trabzonspor'a karşı Ziraat Türkiye Kupası'nda attı.

Bu sezon genelde forma şansı bulamayan Caner, Lig'de 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 ve Türkiye Kupası'nda 1 maçta oynamış, ancak gol bulamamıştı.



