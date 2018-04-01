Galatasaray - Trabzonspor: 1-0 (İLK YARI)

Ata SELÇUK / İSTANBUL,(DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf, Burak

GOL: Dk. 7 Feghouli (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Donk (Galatasaray) - Sosa, Hubocan (Trabzonspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan mücadelenin ilk yarısı, sarı kırmızılı takımın 1-0\'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

7\'nci dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Mariano ceza sahası içerisinde topla buluştu ve pasını Feghouli\'ye aktardı. Altıpas içerisinde topa dokunan Feghouli ağları sarstı.

16\'ncı dakikada Selçuk İnan topu ceza sahası içerisine kesti. Topla buluşan Gomis\'in vuruşu savunmadan sekti. Seken meşin yuvarlağa Selçuk sert vurdu, top direk dibinden auta gitti.

29\'uncu dakikada Belhanda, Feghouli\'nin ortasında savunmadan seken top ile buluştu ve şutunu çekti, kaleci Onur yatarak topun sahibi oldu.

34\'üncü dakikada Rodrigues topla buluştu ve Gomis ile duvar pası yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Rodrigues\'in şutu savunmadan döndü.

İlk yarı Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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