Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor maçından notlar

Tudor\'dan Rodrigues ve Denayer\'e kesik

Okan Buruk, hücum hattını değiştirdi

Favori ev sahibi ekip

N\'diaye ve Maicon sınırda

Aslan içerde maç kaybetmiyor

Dünya Kupası Elçisi de maçta

U21\'de kazanan Galatasaray

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 15\'inci hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor\'u ağırlıyor.

TUDOR\'DAN RODRIGUES VE DENAYER\'E KESİK

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş ile oynadığı mücadelede sahaya sürdüğü ilk 11\'de 2 değişikliğe gitti. Hırvat çalıştırıcı, sol bekte Jason Denayer yerine Martin Linnes\'e görev verirken, Garry Rodrigues yerine ise Yasin Öztekin\'e forma şansı verdi.

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, N\'diaye, Feghouli, Belhanda, Yasin, Gomis ilk 11\'i ile çıktı.

OKAN BURUK, HÜCUM HATTINI DEĞİŞTİRDİ

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, takımının geçen hafta oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahaya çıkardığı ilk 11\'den 3 değişikliğe gitti. Buruk; Larsson yerine Onur, Hora yerine Henrique, Emnes yerine ise Aykut\'u ilk 11\'de sahaya sürdü.

Akhisarspor sahaya; Lukac, Miguel Lopes, Caner, Mustafa, Kadir, Aykut, Soner, Olcan, Sissoko, Onur, Henrique ilk 11\'i ile çıktı.

FAVORİ EV SAHİBİ EKİP

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig\'de 10 kez karşı karşıya geldi. Bu 10 mücadelenin 9\'undan sarı-kırmızılı ekip galibiyetle ayrılırken, diğer mücadeleyi Ege temsilcisi kazandı. Galatasaray bu maçlarda rakip fileleri 30 kez sarsarken, kendi ağlarında ise 9 gol gördü. Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan 5 mücadelenin 5\'ini ise yine Galatasaray kazandı.

N\'DIAYE VE MAICON SINIRDA

Galatasaray\'da Badou N\'diaye ve Maicon, Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde, sarı-kırmızılı takımın gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek. Teleset Mobilya Akhisarspor\'da ise Abdoul Sissoko, Caner Osmanpaşa ve Soner Aydoğdu, Galatasaray maçında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek.

ASLAN İÇERDE MAÇ KAYBETMİYOR

Galatasaray, bu sezon Süper Lig\'de çıktığı 7 iç saha maçının 6\'sından galibiyetle ayrılırken, bir tek Fenerbahçe mücadelesinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte rakip fileleri 19 kez sarsarken, kalesinde 4 gol gördü. Teleset Mobilya Akhisarspor ise, bu sezon deplasmanda çıktığı 7 maçtan yalnızca tek galibiyet çıkarabildi. Ege ekibi ayrıca 4 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

DÜNYA KUPASI ELÇİSİ DE MAÇTA

2018 FIFA Dünya Kupası Elçisi Victoria Lopyreva, Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan Süper Lig maçını Türk Telekom Stadyumu\'nda takip etti.

U21\'DE KAZANAN GALATASARAY

U21 Ligi mücadelesinde Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor\'u 4-0\'lık skorla geçti. Sarı-kırmızılı ekibin gollerini 21\'inci dakikada Ahmet, 30 ile 82\'nci dakikada Barış ve 63\'üncü dakikada Sunday Alimi kaydetti.

