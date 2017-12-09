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Spor

Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor maçından ek notlar

Taraftarlardan 'Kudüs' tepkisi Muslera'ya destek Mariano sakatlandı Sissoko cezalı duruma düştü Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) Süper Lig 15'inci hafta mücadelesinde Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Türk Telekom Stadyumu'nda karşı karşıya ge

09 Aralık 2017 23:27

Taraftarlardan \'Kudüs\' tepkisi

Muslera\'ya destek

Mariano sakatlandı

Sissoko cezalı duruma düştü

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig 15\'inci hafta mücadelesinde Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Türk Telekom Stadyumu\'nda karşı karşıya geliyor.
TARAFTARLARDAN \'KUDÜS\' TEPKİSİ
Galatasaraylı taraftarlar, mücadele öncesi iki tribünde pankart açtı. Kale arkası tribününde Hz. Ali\'nin \"Bir zulme engel olamıyorsanız, onu herkese duyurun\" sözünün yer aldığı bir pankart bulunurken, batı tribününde ise, \"Kudüs özgür değilse, dünya tutsaktır\" ve \"Kudüs Kıbledir, Kudüs miraçtır\" sözleri yer aldı. Taraftarlar bu sırada \"Namussuz İsrail, Filistin\'e özgürlük\" tezahüratında bulundu.
MUSLERA\'YA DESTEK
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Beşiktaş maçında yediği hatalı gol nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde bulunan Fernando Muslera\'ya destek oldu. Taraftarlar, mücadele öncesi \"Muslera, Muslera, Fernando Muslera\" şeklinde tempo tutarken, Uruguaylı oyuncuyu alkışladı.
MARIANO SAKATLANDI
Galatasaray\'ın sezon başından bu yana en istikrarlı oyuncularından biri olan Mariano, Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Brezilyalı oyuncunun baldırını tuttuğu görülürken, bir süre kendisini denemesine rağmen oyuna devam edemedi. 10\'uncu dakikada Mariano\'nun yerine Denayer oyuna girdi.
SISSOKO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Teleset Mobilya Akhisarspor\'da Galatasaray maçı öncesi sarı kart sınırında bulunan Abdou Sissoko, maçın 36\'ncı dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Sissoko, takımının gelecek hafta oynayacağı Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Öte yandan maçın 45\'inci dakikasında Yasin Öztekin\'e yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
 

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