Galatasaray - Sivasspor maçına bilet satışı olmayabilir!

Gaziantepspor’u deplasmanda yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakan ve son 3 haftaya 7 puanlık avantajla giren Galatasaray yönetimi 'Sivasspor maçı için belki de bilet satışı olmayacağını, olursa da çok sınırlı sayıda bilet satabileceklerini' açıkladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet halinde Türk Telekom Arena’da ilk kez şampiyonluk turunun atılacağı bu ölümsüz ana şahit olmak için bilet arayışına girerken, kulüp aşırı ilgi nedeniyle çok zor durumda kaldı. Gaziantepspor karşılaşmasının bitmesinden sonra yöneticiler ve kulüp personeli, “Sivasspor maçına nasıl bilet alabiliriz? Bilet ayarlayabilir misiniz” sorularıyla sık sık karşılaştı.

Milliyet’de yer alan habere göre idareciler, Sivas maçına gösterilen ilginin Real Madrid müsabakasından farklı olmadığını belirterek bilet talebinin her geçen saat arttığını dile getirdi.

Galatasaray Yönetimi, Real Madrid maçı için satışa çıkarılan paket biletlerle beraber 46 bin koltuğun dolu olduğunu (41 bin kombine ve 5 bin paket maç) açıkladı. Bunun yanı sıra misafir kulüp Sivasspor’a 2 bin 600 bilet verileceği, ayrıca loca sahipleri ve kulüp üyeleri için belirli sayıda bilet ayrılacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, “Sivasspor maçı için belki de bilet satışı olmayacak. Olursa da çok sınırlı sayıda (yaklaşık 2 bin adet) bilet satabileceğiz” ifadelerini kullandı.