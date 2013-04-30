T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray - Sivasspor maçına bilet satışı olmayabilir!

Galatasaray yönetimi: Sivasspor maçı için belki de bilet satışı olmayacak. Olursa da çok sınırlı sayıda yaklaşık 2 bin adet bilet satabileceğiz

30 Nisan 2013 12:04

Gaziantepspor’u deplasmanda yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakan ve son 3 haftaya 7 puanlık avantajla giren Galatasaray yönetimi 'Sivasspor maçı için belki de bilet satışı olmayacağını, olursa da çok sınırlı sayıda bilet satabileceklerini' açıkladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, galibiyet halinde Türk Telekom Arena’da ilk kez şampiyonluk turunun atılacağı bu ölümsüz ana şahit olmak için bilet arayışına girerken, kulüp aşırı ilgi nedeniyle çok zor durumda kaldı. Gaziantepspor karşılaşmasının bitmesinden sonra yöneticiler ve kulüp personeli, “Sivasspor maçına nasıl bilet alabiliriz? Bilet ayarlayabilir misiniz” sorularıyla sık sık karşılaştı.

Milliyet’de yer alan habere göre idareciler, Sivas maçına gösterilen ilginin Real Madrid müsabakasından farklı olmadığını belirterek bilet talebinin her geçen saat arttığını dile getirdi.

Galatasaray Yönetimi, Real Madrid maçı için satışa çıkarılan paket biletlerle beraber 46 bin koltuğun dolu olduğunu (41 bin kombine ve 5 bin paket maç) açıkladı. Bunun yanı sıra misafir kulüp Sivasspor’a 2 bin 600 bilet verileceği, ayrıca loca sahipleri ve kulüp üyeleri için belirli sayıda bilet ayrılacağı aktarıldı. Sarı-kırmızılılar, “Sivasspor maçı için belki de bilet satışı olmayacak. Olursa da çok sınırlı sayıda (yaklaşık 2 bin adet) bilet satabileceğiz” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

galatasaraysivasspormaçtürk telekom arenamaçbiletsatış

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24