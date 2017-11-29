Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1

İSTANBUL, (DHA)

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Mustafa Sönmez, Samet Çavuş

GALATASARAY: Carrasso, Tarık, Donk, Ahmet Çalık, Linnes, Koray, Selçuk (Dk. 79 Barış), Sinan Gümüş, Feghouli (Dk. 46 Emrah), Yasin (Dk. 79 Recep), Eren

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman, Nuri Melih, Uğur, Tunay, Seyid Ahmet (Dk. 83 Batuhan), Feyyaz (Dk. 79 Ali), Samet, Ozan, Hüseyin, Hakan (Dk. 66 Ahmet Arı), Sinan Akaydın

GOL: Dk. 4 - Dk. 75 Yasin, Dk. 70 Emrah, Dk. 87 Sinan Gümüş, Dk. 90 Eren (Galatasaray) - Dk. 78 Sinan Akaydın (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Emrah, Yasin, Ahmet Çalık (Galatasaray) - Ozan (Sivas Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur ilk maçında Galatasaray, sahasında Sivas Belediyespor\'u 5-1 mağlup etti.

Mücadelede Galatasaray\'ın gollerini 4\'üncü ve 75\'inci dakikalarda Yasin Öztekin, 70\'inci dakikada Emrah Başsan, 87\'nci dakikada Sinan Gümüş ve 90\'ıncı dakikada Eren Derdiyok kaydetti. Deplasman ekibinin tek golü ise 78\'de Sinan Akaydın\'dan geldi.

TUDOR\'DAN YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Sivas Belediyespor karşısında bu sezon fazla süre bulamayan futbolculara şans verdi.

Hırvat çalıştırıcı, Süper Lig\'de hafta sonu Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçın ilk 11\'inden sadece Selçuk İnan ve Yasin Öztekin\'e müsabakada görev verdi.

Sarı-kırmızılı takımda Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis, Jason Denayer, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici maç kadrosunda yer almadı.

TARIK ÇAMDAL ISLIKLANDI

2014-15 sezonun başında Eskişehirspor\'dan Galatasaray\'a büyük umutlarla transfer olan ancak bir türlü istenilen performansı sergileyemen Tarık Çamdal, bu sezon ilk kez Sivas Belediyespor maçında forma giydi. Mücadelenin ilk yarısının sonlarına doğru Tarık\'ın yaptığı hatalara tepki gösteren Galatasaray taraftarları, top her Tarık Çamdal\'ın ayağına geldiğinde oyuncuyu ıslıkladı.

Sezon başında Galatasaray\'dan ayrılmak istediğini söyleyen Sinan Gümüş\'e de tribünlerde tepki gösterildi.

MAÇA İLGİ DÜŞÜK

Galatasaray ile Sivas Belediyespor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5\'inci Tur karşılaşmasına yoğun bir ilgi yoktu. Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan mücadeleyi 9 bin 633 futbolsever takip etti.

IGOR TUDOR\'UN AİLESİ DE MAÇTA

Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor\'un annesi ile babası da Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan Sivas Belediyespor karşılaşmasını tribünden takip etti. Mario Tudor ve Ojdana Tudor ikilisi, mücadelede sarı-kırmızılı takımı destekledi.