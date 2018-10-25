Galatasaray - Schalke 04 maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında Galatasaray kendi sahasında Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04\'ü konuk etti.

Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 22.00\'de başlayan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu\'ndan Benoit Bastien düdük çaldı. Bastien\'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ve Frederic Haquette üstlendi.

TERİM\'DEN 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımının Spor Toto Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında Bursaspor ile oynadığı ve 1-1 berabere kaldığı maçın ilk 11\'inden 5 ismi değiştirdi. Bu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fernando, Serdar Aziz ve Feghouli\'nin yanı sıra Mariano ve Ömer Bayram da Schalke 04 karşılaşmasının ilk 11\'inde yer almadı. Kalede Fernando Muslera\'ya görev veren Fatih Terim, sağ bekte Martin Linnes, stoperde Ozan Kabak ile Maicon, sol bekte ise Yuto Nagatomo\'yu tercih etti. Orta sahada Ryan Donk ile Badou N\'diaye yer alırken, bu oyuncuların önünde Younes Belhanda, sağ kanatta Sinan Gümüş, sol kanatta ise Garry Rodrigues şans buldu. İleride tek santrfor olarak ise Eren Derdiyok görev yaptı.

Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Fernando, Serdar, Feghouli, Emre ve Onyekuru maç kadrosunda yer almadı.

OZAN KABAK\'IN İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ DENEYİMİ

Galatasaray\'ın 18 yaşındaki genç stoperi Ozan Kabak, ilk kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giydi. Bu sezon başından bu yana teknik direktör Fatih Terim\'in şans vermesiyle sık sık kadroda ve ilk 11\'de yer alan Ozan Kabak, Schalke 04 karşılaşmasına ilk 11\'de başladı ve kariyerinde ilk kez bir Şampiyonlar Ligi müsabakasında forma giymiş oldu.

TEDESCO 7 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİ

Schalke 04 Teknik Direktörü Domenico Tedesco, takımının Almanya Bundesliga\'da Werder Bremen ile oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu mücadelenin ilk 11\'inde köklü değişikliklere gitti. Savunma hattındaki tek değişikliği, sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Naldo yerine Nastasic\'i sahaya sürerek yapan Tedesco, savunma dışındaki bölgelerin tamamında değişiklik yaptı. Orta sahada Mascarell ve Bentaleb yerine Rudy ve Stambouli\'ye şans veren Tedesco, bu oyuncuların önünde McKennie yerine Serdar\'ı, kanatlarda Harit ve Schöph yerine Konoplyanka ve Uth\'u, santrforda ise Burgstaller yerine Embolo\'yu kullandı.

Schalke 04 sahaya; Nübel, Caligiuri, Sane, Nastasic, Mendyl, Rudy, Stambouli, Uth, Serdar, Konoplyanka ve Embolo ilk 11\'i ile çıktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Galatasaray\'ın Schalke 04 ile Türk Telekom Stadyumu\'nda oynadığı karşılaşmaya iki takım taraftarları akın etti. Alman taraftarlar kendilerine ayrılan tribünün büyük kısmını doldururken, Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmanın geç saatte olmasına karşın Türk Telekom Stadyumu\'nda takımlarını yalnız bırakmadı ve stadın büyük bölümünü doldurdu.

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