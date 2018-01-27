Galatasaray - Osmanlıspor maçından notlar

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

Süper Lig\'in 19\'uncu haftasında Galatasaray, Osmanlıspor\'u konuk ediyor.

NDIAYE KADRODA YOK

Galatasaray Kulübü, yurt dışından gelen transfer teklifleri nedeniyle kafası karışan Badou Ndiaye\'nin Osmanlıspor maçının kadrosuna alınmadığını açıkladı. Premier Lig ekibi Stoke City\'den teklif aldığı öğrenilen Ndiaye, teknik heyet tarafından kadroya alınmadı.

MAICON KADROYA DÖNDÜ

Galatasaray\'da son oynanan Kayserispor maçını cezası nedeniyle kaçıran Maicon, Osmanlıspor maçında cezasının bitmesinin ardından yeniden kadroya döndü. Brezilyalı stopere Jason Denayer eşlik ederken, Serdar Aziz teknik heyet tarafından yedek kulübesine çekildi.

BELHANDA YİNE İLK 11\'DE YOK

Galatasaray\'ın Kayserispor maçında ilk 11\'de kendisine yer bulamayan ve teknik direktör Fatih Terim tarafından maça dahil edilmeyen Younes Belhanda, Osmanlıspor karşısında da maça yedek kulübesinde başladı.

GOMIS YEDEK KULÜBESİNDE

Bafetimbi Gomis, geçen hafta oynanan Kayserispor maçında sakatlığından ötürü kadroya giremezken, Osmanlıspor karşısında yeniden kadroya dahil oldu. Teknik direktör Fatih Terim, tecrübeli golcüyü yeniden kadroya dahil etti. Galatasaray\'ın ilk 11\'inde Gomis\'in yerinde geçen hafta olduğu gibi Eren Derdiyok yer aldı.

OSMANLISPOR\'DA 2 DEĞİŞİKLİK

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, geçen hafta oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında sahaya sürdüğü ilk 11\'de 2 değişikliğe gitti. Deneyimli çalıştırıcı Raheem Lawal yerine Adrien Regattin\'i sahaya sürerken, Doukara yerine ise Lumanza\'ya şans tanıdı.

7 KİŞİ SINIRDA

Galatasaray - Osmanlıspor maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta cezalı duruma düşecek oyuncular şu şekilde:

Galatasaray: Fernando Muslera, Sofiane Feghouli

Osmanlıspor: Andreas Maxsö, Avdija Vrsajevic, Numan Çürüksu, Souleymane Doukara, Musa Çağıran.

(FOTOĞRAFLI)