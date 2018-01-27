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Spor

Galatasaray - Osmanlıspor: 2-0

Ata SELÇUK - Mesut IŞIK - Büşra KAYA / İSTANBUL, (DHA) STAT: Türk Telekom HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Latovlevici, Selçuk (Dk

27 Ocak 2018 23:57

Ata SELÇUK - Mesut IŞIK - Büşra KAYA / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Türk Telekom
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Denayer, Maicon, Latovlevici, Selçuk (Dk. 46 Belhanda), Tolga, Yasin (Dk. 90+1 Donk), Feghouli, Rodrigues, Eren (Dk. 81 Gomis)
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Vrsajevic, Yalçın, Numan, Muhammed, Mehmet (Dk. 72 Cikalleshi), Tortol, Musa (Dk. 85 Özer), Umar, Serdar, Regattin (Dk. 81 Doukara)
GOLLER: Dk. 38 Feghouli, Dk. 88 Gomis (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Mehmet Güven (Osmanlıspor)
Süper Lig 19\'uncu hafta mücadelesinde Galatasaray, Osmanlıspor\'u 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 38\'inci dakikada Sofiane Feghouli ve 88\'inci dakikada Bafetimbi Gomis kaydetti. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 41\'e yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken, Osmanlıspor 18 puanda kaldı.
10\'uncu dakikada Mariano\'nun tek pasına hareketlenen Rodrigues ceza sahası içerisine sert kesti. Tolga topa dokunamadı. Latovlevici\'nin yeniden içeri kestiği topu ise savunma karşıladı.
16\'ncı dakikada Galatasaray\'ın kazandığı serbest vuruşta Selçuk İnan topu ceza sahasına yolladı, Maicon\'un kafa vuruşu auta gitti.
17\'nci dakikada Selçuk İnan\'ın uzun pasında Mariano topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun içeri kestiği topta Karcemarskas topu yumrukladı. Bu pozisyonda darbe alan Eren ve Karcemarskas bir süre sahada tedavi gördü.
22\'nci dakikada Tolga\'nın pasında Rodrigues ceza sahasında topla buluştu. Rodrigues\'in sert kestiği topa Feghouli dokunamadı ve top auta gitti.
27\'nci dakikada Serdar topla birlikte ceza sahasına girdi, vuruşunu Denayer engelledi ve meşin yuvarlak kornere gitti.
38\'inci dakikada Yasin\'in içeri kestiği ortayı Eren Derdiyok kafasıyla indirdi, Feghouli\'nin vuruşu filelerle buluştu: 1-0.
39\'uncu dakikada ceza sahasına giren Rodrigues\'in sert şutu yan ağlarda kaldı.
45+1\'inci dakikada Serdar\'ın sert vuruşu yandan auta gitti.
İlk yarı 1-0\'lık Galatasaray üstünlüğü ile tamamlandı.
50\'nci dakikada Serdar\'ın kullandığı serbest vuruş yandan dışarı çıktı.
51\'inci dakikada Regattin\'in içeri kestiği topta Umar Aminu bomboş pozisyonda topu dışarı attı.
55\'inci dakikada Latovlevici\'nin içeri çevirdiği topa Eren dokundu, Belhanda\'nın vuruşu savunmaya çarparak dışarı çıktı.
57\'nci dakikada Rodrigues\'in içeri kestiği topa Yasin istediği gibi dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.
64\'üncü dakikada Tolga\'nın top kaybında topla buluşan Aminu, topla hızlı çıktı. Aminu\'nun pasında meşin yuvarlağı önüne alan Regattin içeri çevirdi, top Muslera\'da kaldı.
69\'uncu dakikada Maicon içeri sert bir top yolladı, Yasin\'in kafa vuruşu Karcemarskas\'ta kaldı.
74\'üncü dakikada Yasin, Tolga\'nın pasında sol kanatta topla buluştu ve şutunu çekti, kaleciden seken topa Feghouli kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.
76\'ncı dakikada Galatasaray mutlak bir fırsattan yararlanamadı. Feghouli\'nin pasında topla buluşan Eren şutunu çekti, kaleci kurtardı. Seken topa Feghouli vurdu, Karcemarskas bir kez daha başarılı oldu. Bir kez daha seken topa yine Feghouli vurdu, top üstten dışarı çıktı.
79\'uncu dakikada Feghouli\'nin sağ kanattan içeri kestiği topa Eren vurdu, meşin yuvarlağı kaleci Karcemarskas çıkarttı.
83\'üncü dakikada Rodrigues, Feghouli\'nin pasında topla buluştu ve pasını Gomis\'e aktardı. Gomis\'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşu yine kaleci Karcemarskas engelledi.
88\'inci dakikada Serdar ceza sahasına girdi, içeri kesti. Kaleci Muslera pozisyonun gol olmasına müsaade etmedi.
Yine 88\'inci dakikada Rodrigues\'in içeri çevirdiği topa dokunan Gomis fileleri sarstı: 2-0.
Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

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