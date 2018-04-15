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Spor

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçının ilk 11'leri açıklandı

Maicon ve Selçuk yedek Arda Turan ilk 11'de İSTANBUL / DHA Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29

15 Nisan 2018 20:59

Maicon ve Selçuk yedek

Arda Turan ilk 11\'de

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 29. hafta mücadelesinde bu akşam saat 19:00\'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanacak olan mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler\'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Koray Gençerler görev alacak.
İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak;
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Denayer, Nagatomo, Belhanda, Donk, Rodrigues, Fernando, Feghouli, Gomis
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor

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