Galatasaray - Kasımpaşa: 2-0

Sarı-kırmızılılar liderliğini sürdürdü

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

STAT: Türk Telekom Stadyumu

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Iasmin Latovlevici (Dk. 88 Jason Denayer), Fernando, Badou N\'diaye, Garry Rodrigues (Dk. 83 Sinan Gümüş), Younes Belhanda, Tolga Ciğerci (Dk. 71 Sofiane Feghouli), Bafetimbi Gomis

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Strahil Popov, Veysel Sarı, Syam Ben Youssef (Dk. 67 Kenneth Omeruo), Olivier Veigneau, Loret Sadiku, David Pavelka, Jhon Murillo (Dk. 73 Bernard Mensah), Markus Neumayr, Trezeguet, Samuel Eduok (Dk. 54 Michael Rangel)

SARI KARTLAR: Dk. 30 Samuel Eduok, Dk. 34 David Pavelka, Dk. 76 Olivier Veigneau, Dk. 84 Loret Sadiku (Kasımpaşa)

GOLLER: Dk. 44 - Dk. 79 Bafetimbi Gomis (Galatasaray)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 5. hafta mücadelesinde Galatasaray, Kasımpaşa\'yı 2-0 mağlup ederek puanını 13\'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kasımpaşa ise 7 puanda kaldı.

7\'nci dakikada Galatasaraylı Mariano, Rodrigues\'in pasında sağ kanatta topla buluştu. Brezilyalı oyuncunun içeri kestiği topa Belhanda kafayı vurdu, top kaleci Ramazan Köse\'de kaldı.

9\'uncu dakikada Bafetimbi Gomis uzun top sonucu ceza sahasında topla buluştu, seken top Rodrigues\'in önünde kaldı. Rodrigues\'in kötü vuruşu auta çıktı. Bu pozisyonda Gomis\'le çarpışan Veysel Sarı, kısa süreli bir sakatlık geçirdi.

18\'inci dakikada Kasımpaşa tehlikeli geldi. Mariano\'nun ortasında Belhanda\'nın yaptığı vuruştan seken topla kontra atağa çıkan İstanbul ekibinde, Trezeguet sağ kanattan ceza sahasına girdi, vuruşunu yaptı, top Serdar Aziz\'den döndü.

28\'inci dakikada Galatasaray\'da Belhanda rakibinden sıyrılarak ara pasını verdi, topla buluşan Tolga Ciğerci\'nin vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.

33\'üncü dakikada Belhanda uzun pasıyla Mariano\'yu topla buluşturdu. Mariano\'nun yerden ortasında Rodrigues sert vurdu, Ramazan kurtardı.

39\'uncu dakikada Galatasaray\'da Latovlevici topu içeri çevirdi, Gomis\'in göğüsüyle yumuşattığı top Belhanda\'nın önünde kaldı. Faslı oyuncunun vuruşu az farkla auta gitti.

41\'inci dakikada sarı-kırmızılı takımda N\'diaye orta sahada topu aldı ve Mariano\'nun önüne bıraktı. Brezilyalı oyuncu, rakibinden sıyrılarak topa vurdu, Ramazan kurtardı.

44\'üncü dakikada Galatasaray\'ın golü geldi. Belhanda\'nın ara pasında topla buluşan Bafetimbi Gomis, önce topu kaleciden kurtardı, daha sonra meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-0.

45\'inci dakikada Kasımpaşalı Loret Sadiku uzaklardan sert bir vuruş yaptı. Top kaleye yakın mesafeden dışarı çıktı.

İlk yarı Galatasaray\'ın 1-0\'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

63\'üncü dakikada Kasımpaşa gole çok yaklaştı. Ceza sahasına kesilen ortada Muslera boşa çıktı, Rangel\'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

68\'inci dakikada Galatasaraylı Tolga Ciğerci\'nin uzaklardan yaptığı vuruşu kaleci Ramazan çıkardı.

79\'uncu dakikada Gomis farkı 2\'ye çıkarttı. Belhanda\'nın ortasında Serdar Aziz topu kafayla indirdi, Gomis düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.

Mücadelenin kalan bölümünde gol sesi çıkmazken, Galatasaray sahadan 2-0\'lık galibiyetle ayrıldı.

IASMİN LATOVLEVICI İLK KEZ SAHADA

Galatasaray\'ın Kardemir Karabükspor\'dan kadrosuna kattığı Iasmin Latovlevici, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıktı. Rumen oyuncu, ilk 4 haftada sol bek bölgesinde forma giyen Martin Linnes\'in sakatlığından dolayı forma giyememesinden ötürü, sol bek bölgesinde görev yaptı. Latovlevici, burnundaki sakatlığından ötürü maske ile sahaya çıktı.

GALATASARAY\'IN İLK 11\'İNDE TEK FİRE

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, ilk 4 haftada 10 puan toplayan takımında tek değişiklik yaptı. Sakatlığı bulunan Martin Linnes\'in yerine yeni transfer Iasmin Latovlevici ilk 11\'de forma giyerken, Hırvat teknik adam, bu bölge dışında değişikliğe gitmedi.

KASIMPAŞA\'DA DEĞİŞİKLİK YOK

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş ise, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4. haftasındaki Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesine çıktığı ilk 11\'i bozmadı.

METİN OKTAY UNUTULMADI

Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı takımın ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Metin Oktay\'ı, vefat tarihi olan 13 Eylül sonrasındaki ilk iç saha maçında andı. Tüm tribünlerde Metin Oktay\'ın sözlerinin ve fotoğraflarının bulunduğu pankartlar asılırken, tribünler Metin Oktay marşları söyledi.

VEYSEL SARI İLE IGOR TUDOR ARASINDA GERGİNLİK

Mücadelenin 9\'uncu dakikasında Veysel Sarı\'nın sakatlanarak bir süre yerde yatmasının ardından Türk Telekom Stadyumu gerildi. Veysel için sedye çağrılırken, tecrübeli oyuncu sahayı terk etmedi. Daha sonra kenara ağır gelen Veysel, Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor ile tartıştı. Tudor, Veysel\'e, \"Hızlı hareket et\" çağrısında bulundu.

TÜRK TELEKOM STADYUMU\'NDA 41 BİN 680 KİŞİ YERİNİ ALDI

Galatasaray\'ın Kasımpaşa\'yı konuk ettiği mücadelede 41 bin 680 futbolsever tribündeki yerini aldı. Kasımpaşa tribününde az sayıda taraftar takımını desteklerken, Galatasaray taraftarları tribünlerde ufak boşluklar bıraktı.

FEGHOULİ, İLK KEZ TT STADYUMU\'NDA SAHAYA ÇIKTI

Galatasaray\'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, 71. dakikada Tolga Ciğerci\'nin yerine oyuna girdi. Bu değişiklikle birlikte Cezayirli oyuncu, Türk Telekom Stadyumu\'nda ilk kez forma giymiş oldu.

SİNAN GÜMÜŞ\'E TEPKİ

Transfer döneminde sürekli olarak gitmek istediğini söyleyerek taraftarın tepkisini çeken Sinan Gümüş\'e, Türk Telekom Stadyumu\'nda da tepki sürdü. 83. dakikada Garry Rodrigues\'in yerine oyuna giren Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından ıslıklandı. Ayrıca 86. dakikada Galatasaray\'ın rakibini 4\'e bir yakaladığı bir pozisyonu iyi değerlendiremeyen genç oyuncuya, bu pozisyon sonrasında da tepki sürdü.

FOTOĞRAF: MESUT IŞIK