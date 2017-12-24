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Spor

Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 17'nci haftasında Galatasaray ile Göztepe'nin karşı karşıya geleceği maçta ilk 11'ler belli oldu

24 Aralık 2017 22:03

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nun 17\'nci haftasında Galatasaray ile Göztepe\'nin karşı karşıya geleceği maçta ilk 11\'ler belli oldu.
Türk Telekom Stadyumu\'nda 19.30\'da başlayacak karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu\'nun yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Samet Çicek yapacak. Karşılaşmanın 4\'üncü hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu olacak.
İki takımın sahaya çıkacağı 11\'ler şöyle;
GALATASARAY: Muslera,  - Denayer, Maicon, Serdar, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Garry Rodrigues, Gomis
GÖZTEPE: Beto, - Tanju, Kosanovic, Peybernes, Sabri, Selçuk, Rotman, Castro, Halil, Gouffran, Jahovic

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