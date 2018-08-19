Galatasaray - Göztepe maçının 11'leri belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11\'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe\'yi konuk edecek. Saat 21:45\'te Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetirken, yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve Serkan Olguncan yapacak.

İki takımın mücadeleye başlayacağı 11\'ler şöyle:

GALATASARAY: Muslera - Mariano, Maicon, Ahmet, Nagatomo, Donk, Fernando, Sinan, Belhanda, Onyekuru, Eren

GÖZTEPE: Göktuğ - Gassama, Titi, Reis, Traore, Tayfur, Alparslan, Borges, Halil, Yasin, Deniz