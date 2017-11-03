Galatasaray - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği\'ni konuk edecek.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 20:00\'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Çınar\'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev yapacak.

İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak;

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Eren, Gomis

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsvich, Claro, Uğur, Scekic, Diallo, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Muriqi.