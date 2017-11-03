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Spor

Galatasaray - Gençlerbirliği maçında ilk 11'ler belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11

03 Kasım 2017 22:16

İSTANBUL,(DHA)

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 11. hafta açılış maçında Galatasaray, sahasında Gençlerbirliği\'ni konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 20:00\'de başlayacak olan mücadeleyi hakem Serkan Çınar yönetecek. Çınar\'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Bahattin Şimşek görev yapacak.
İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak;
GALATASARAY: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Belhanda, Rodrigues, Eren, Gomis
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, Palitsvich, Claro, Uğur, Scekic, Diallo, Ahmet İlhan, Khalili, Serdar, Muriqi.

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