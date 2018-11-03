Galatasaray - Fenerbahçe maçından notlar

Mustafa AKIN - Ata SELÇUK / İstanbul,(DHA) -

Spor Toto Süper Lig\'in 11\'inci haftasında Galatasaray, Fenerbahçe\'yi konuk ediyor. Türk Telekom Stadyumu\'nda saat 21:00\'de başlayan maçta hakem Fırat Aydınus düdük çaldı.

Süper Lig\'de en son 16 Eylül\'de oynanan Atiker Konyaspor maçından üstünlükle ayrılan sarı-lacivertli ekip, ligdeki galibiyet hasretine Galatasaray derbisi ile son vermek istiyor. Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi\'nde oynayacakları Schalke 04 maçı öncesinde Fenerbahçe\'yi yenerek moral bulmak istiyor.

ERWİN KOEMAN\'LA İLK MAÇ

Derbi maça sıkıntılar yaşayarak hazırlanan Fenerbahçe\'de Phillip Cocu\'nun görevden alınmasının ardından yardımcı antrenör Erwin Koeman takımın başında sahadaki yerini aldı. Koeman, birinci adam olarak ilk ciddi sınavında Galatasaray karşısında sahaya çıktı.

FENERBAHÇE\'DE 3 DEĞİŞİKLİK

Koeman, Galatasaray mücadelesinde 10\'uncu haftada oynanan MKE Ankaragücü karşılaşmasına göre 3 değişik isim ile çıktı.

Biri cezalı 4\'ü sakat 5 oyuncusundan yoksun olan sarı-lacivertli ekipte MKE Ankaragücü maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Islam Slimani\'nin haricinde, sakatlıkları devam eden Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci ve Oğuz Kağan Güçtekin görev alamayan diğer isimler oldu.

Slimani yerine Frey, Oğuz yerine Eljif Elmas, İsmail yerine ise Valbuena\'ya görev veren Koeman, sahada şu 11\'le yer aldı: Harun- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Eljif Elmas, Ayew, Benzia, Valbuena, Frey.\'\'

ALİ KOÇ, STATTA

Fenerbahçe\'de Galatasaray deplasmanında yaklaşık olarak 10 yıl sonra başkanlık düzeyinde katılım gerçekleşti.

Takımı yalnız bırakmayarak otobüste yer alan Ali Koç, Türk Telekom Stadı\'na geldi. Fenerbahçe\'de eski başkan Aziz Yıldırım döneminde 12 Nisan 2009 tarihinde başkanlık düzeyinde katılım gerçekleşmişti. Haziran ayında göreve gelen Ali Koç, ilk kez Türk Telekom Stadı\'nda protokol tribününde yer alacak ve başkan sıfatıyla 2011\'de açılan statta maçı izleyecek.

BAKAN KASAPOĞLU STADA GELDİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçı tribünden takip etti. Kasapoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile birlikte karşılaşmayı takip etti.

LUCESCU TRİBÜNDE

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu mücadeleyi statta izledi. Stada yardımcısı Tayfur Havutçu ile birlikte gelen Lucesu, karşılaşmayı kendisine ayrılan yerden izledi.

TERİM\'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımın ligin 10\'uncu haftasında deplasmanda oynadığı ve 2-0 mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11\'inde 2 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam kart cezası bulunan Mariano\'nun yanı sıra Selçuk İnan\'a ilk 11\'de şans vermedi. Terim, bu oyuncuların yerine sakatlıktan dönen Henry Onyekuru ve Serdar Aziz\'e görev verdi. Öte yandan maç öncesi bildirilen kadroda yer alan Eren Derdiyok, ısınma sırasında geçirdiği sakatlık nedeniyle maça ilk 11\'de başlayamadı ve Sinan Gümüş, santrfor pozisyonda Fenerbahçe\'ye karşı görev aldı. Sarı kırmızılı takımda sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Fernando ve Yuto Nagatomo ise maç kadrosunda yer almadı. Galatasaray sahaya; Muslera, Linnes, Ozan, Serdar, Ömer, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Belhanda, Rodrigues ve Sinan ilk 11\'i ile çıktı.

DEV MAÇA YOĞUN İLGİ

Türk Telekom Stadyumu\'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisine iki takım taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarların yanı sıra çok sayıda sarı-lacivertli taraftar da tribünde kendilerine ayrılan yeri doldurarak maçı takip etti. İki takım taraftarları da yaptıkları yoğun tezahüratlar ile takımlarına destek oldular.

U19 VE U21\'DE KAZANAN GALATASARAY

Dev derbi öncesi Galatasaray ile Fenerbahçe, U19 ve U21 liglerinde de karşı karşıya geldi. Elit U19 Ligi\'nde Galatasaray rakibini Ali Yavuz Kol\'un penaltıdan kaydettiği golle 1-0 yendi. U21 Ligi karşılaşmasında da sarı kırmızılı takım, sarı lacivertli ekibi Recep Gül ve Metehan Mertöz\'ün golleriyle 2-0 mağlup etmeyi başardı.

DONK İLE AYEW ARASINDA GERGİNLİK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maç öncesinde iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılı taraftarların çağrısı üzerine tribüne yönelen Donk, sarı-lacivertli futbolcuların arasından geçerken Ayew ile tartışma yaşadı. Çarpmanın ardından Ayew, Donk\'un üzerine yürürken araya giren takım arkadaşları olayın büyümesine engel oldu.

GALATASARAY TARAFTARINDAN KOREOGRAFİ

Karşılaşma öncesi Galatasaray taraftarı bir koreografi hazırladı. İki aşamadan oluşan koreografinin ilk bölümünde 4 yıldız vurgusu yapıldı ve 12 Mayıs 2012\'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu\'nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası hatırlatıldı. Aynı zamanda açılan pankartta \"Sizin hayalleriniz, bizim gerçeklerimiz\" sözü yer aldı. Koreografinin ikinci bölümünde ise Şampiyonlar Ligi müziği eşliğinde \"Bizim hayallerimiz, dünyadan daha büyük\" yazılı bir pankart açılırken, Fatih Terim\'in üç boyutlu görseli kullanıldı. Teknik direktör Fatih Terim, bu koreografinin ardından kale arkası tribünlerine giderek taraftarları selamladı.

LÖSEMİ HAFTASINA DESTEK

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabaka öncesi iki takım futbolcuları sahaya maske ile çıktı. Tüm futbolcular seremonide maskeyle yer alırken, Lösemi Haftası\'na dikkat çekildi.

(FOTOĞRAFLI)