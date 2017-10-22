Galatasaray - Fenerbahçe maçından ek notlar 

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA)

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelenin henüz başında sakatlık geçiren Serdar Aziz, 19\'uncu dakikada yerini Iasmin Latovlevici\'ye bıraktı. Geçen hafta sakatlığından dolayı forma giyemeyen milli oyuncu, bu hafta 3\'lü savunmanın solunda görev aldı ancak sakatlığından dolayı mücadeleyi tamamlayamadı.

TUDOR\'UN PLANI BOZULDU

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe karşısına 3\'lü savunma ile çıktı. Bu sezon içinde ilk kez bunu deneyen Hırvat teknik adam, Serdar Aziz\'in sakatlanmasının ardından oyuna Iasmin Latovlevici\'yi alarak tekrardan takımın ilk 8 hafta oynadığı sisteme dönüş yaptı.

AMPUTE MİLLİ FUTBOL TAKIMI TT STADYUMU\'NDA

Finalde İngiltere\'yi mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı, Türk Telekom Stadyumu\'nda derbiyi izlemek için yerini aldı. Mücadelenin devre arasında sahaya çıkan millilere, taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu tribünlerinden \"Türkiye sizinle gurur duyuyor\" sesleri yükselirken, ay-yıldızlılar taraftarlar için üçlü çektirdi.

26 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Fenerbahçe\'nin kalesini, Süper Lig\'de Galatasaray\'a karşı 26 yıl sonra yabancı bir kaleci korudu.

Teknik direktör Aykut Kocaman, kaledeki tercihini son 4 haftada olduğu gibi yine Carlos Kameni\'den yana kullandı.

Fenerbahçelilerin kalesinde, ligde Galatasaray derbisinde en son bir yabancı kaleci olarak 4 Mayıs 1991\'de Alman file bekçisi Toni Schumacher yer almıştı.

Bu tarihten sonra ligde Fenerbahçe\'nin Galatasaray\'la oynadığı 54 derbide de kaleye Türk file bekçileri geçmişti.

Kameni, 26 yılı aşkın süre sonra Galatasaray derbisinde forma giyen ilk yabancı kaleci oldu.